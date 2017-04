In Memoriam Gabi Both la Informația TV

Emisiunea de luni seara Panoramic Sportiv difuzată de Informația TV, de la ora 21:30, va fi dedicată în întregime lui Gabi Both.

Așa cum se știe, Gabi Both, considerat drept cel mai bun fotbalist sătmărean din toate timpurile, a decedat la începutul săptămânii trecute după o grea suferință. În cadrul emisunii vor vorbi despre Gabi Both imaginile pe care le vom difuza dar și cei trei invitați, cu toții apropiați marelui fotbalist. Invitații sunt Andrei Balog și Mircea Bolba, foști colegi de echipă și Dorin Țuțuraș, fost jucător antrenat de Gabi Both.