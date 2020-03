În Maramureş se interzic slujbele în biserici. Urmează Satu Mare?

Decizii luate miercuri, 11 martie in sedinta extraordinara CJSU Maramureş: Se suspenda pana la data de 22 martie a.c., in judetul Maramureş desfasurarea activitatilor in cadrul Programului After School, dar şi alte programe cultural-educaţionale care implica copiii, cu posibilitate de prelungire.

La unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din judetul nostru va fi prezent la sediile acestora doar personalul strict necesar, conducere, contabilitate, secretariat si paza. Celelalte cadre didactice si personalul auxiliar raman acasa, pana la data de 22 martie a.c. Masura poate fi prelungita in functie de evolutia situatiei la nivel national.

Se suspenda efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religioase, pana la data de 31 martie a.c., in zilele de sambata si duminica. Lacasele de cult raman deschise, dar nu vor fi oficiate slujbe religioase.

A;adar măsura este luată în județul vecin Maramureș. Și în județul Satu Mare ar trebui luată aceeași măsură.