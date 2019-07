În judeţul Satu Mare se caută 30 de asistenţi maternali profesionişti

Un asistent maternal primeşte un salariu de 3.700 lei

“Sufletul se vindecă atunci când eşti în preajma copiilor”, scria Mhailovici Dostoievski. Sunt foarte mulţi oameni pe acest pământ care au trăit aceste cuvinte şi care le trăiesc. Sunt oameni care iubesc copiii şi ajung să îşi dedice întreaga viaţă creşterii lor. În această categorie intră şi asistenţii maternali, acei oameni, femei, bărbaţi, care primesc în îngrijire suflete pe care le educă, le ocrotesc ca pe propriii lor copii. Cine sunt asistenţii maternali din Satu Mare, de cine au ei grijă aflăm de la directoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Mariana Dragoş.

În judeţul Satu Mare sunt 231 de asistenţi maternali profesionişti care au în grijă 441 de copii, 93 dintre aceştia fiind copii cu dizabilităţi.

Prima reţea de 100 de asistenţi maternali a fost dezvoltată în 2003, când au fost închise leagănele de copii

În ţara noastră, profesia de asistent maternal este reglementată prin lege. Asistenţii maternali au o relaţie contractuală cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru îngrijirea pe perioadă determinată a unui copil aflat în situaţii de risc, până la identificarea unei soluţii definitive. Asistenţa maternală a fost şi rămâne în continuare alternativa cea mai viabilă la instituţionalizare atunci când familia nu poate să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, menţionează interlocutoarea noastră. Avem o reţea de asistenţi maternali funcţională de 16 ani încoace. Potrivit Marianei Dragoş, “când au fost închise leagănele de copii din judeţ a fost dezvoltată prima reţea de 100 de asistenţi maternali profesionişti. Era în 2003, înainte de apariţia Legii nr. 272 prin care, la acea dată, se interzicea instituţionalizarea copilului sub 2 ani într-un sistem rezidenţial clasic. Acum, Legea 272 a venit cu modificări prin care se interzice plasarea copilului într-un sistem rezidenţial până la 7 ani. Tot asistenţa maternală e soluţia. E reiterat clar ca centrele rezidenţiale clasice să dispară din sistemul de protecţie până în anul 2020. Sunt judeţe unde reforma e puţin devansată, dar la noi nu sunt probleme, chiar am avut două centre rezidenţiale clasice, Hurezu Mare, pe care din surse proprii l-am restructurat, şi Halmeul care ne-a mai rămas. Chiar acum, la data la care vorbim, noi nu mai avem niciun copil în Hurezu, am eliberat o casă de tip familial în municipiul Satu Mare şi zece copii câţi erau acolo sunt plasaţi în ea”. La Hurezu urmează să se dezvolte un centru de primire în regim de urgenţă, serviciu care lipseşte din judeţul Satu Mare, ne mai spune interlocutoarea. Pentru Halmeu a fost depus un proiect pentru dezvoltarea a trei case de tip familial. În centrele rezidenţiale din judeţ, în cele 12 case de tip familial, mai sunt la ora actuală 228 de copii.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie să ai 10 clase, nu opt ca până acum

În ceea ce priveşte reţeaua de asistenţi maternali, se desfăşoară în prezent la nivel naţional un proiect Team Up pentru a atrage cât mai multe persoane spre calificarea în meseria de asistent maternal profesionist. DGASPC Satu Mare chiar urmează să dea startul unui nou curs de formare şi atestare a persoanelor ce vor să devină asistenţi maternali. Aceste persoane vor avea un contract de muncă pe perioadă determinată de 3 ani, pe durata valabilităţii atestatului, şi vor avea în îngrijire cel puţin doi copii. În cazul copilului cu handicap grav sunt şi excepţii, putând fi în îngrijire doar un copil pentru a se putea ocupa şi de recuperarea lui. “Anul trecut, în cadrul proiectului, am mai făcut un curs de formare, din păcate din 60 de cereri depuse, doar 13 au fost atestate, au îndeplinit condiţiile prevăzute de standardele minime obligatorii pentru a deveni asistent maternal. Aceste standarde au fost modificate recent, iar dacă înainte putea deveni asistent maternal şi o persoană care avea opt clase, s-a ridicat la nivel de zece clase”, ne spune directoarea.

Se caută încă cel puţin 30 de asistenţi maternali profesionişti

Cursul are o parte de pregătire teoretică, pe module, pregătire inclusiv pentru lucrul cu copilul abuzat, exploatat, neglijat, pentru copilul cu handicap, iar înainte de eliberarea atestatului se face evaluarea psiho-socială făcută de specialişti din cadrul Direcţiei privind îndeplinirea criteriilor pe partea socială, locuinţă, număr de camere, baie proprie pentru copil, studiile şi profilul moral în comunitate. În plus se face şi evaluarea psihologică. Dacă criteriile sunt întrunite, urmează propunerea pentru urmarea cursului. Sătmărenii care vor să devină asistenţi maternali, femei, bărbaţi, pot depune cerere la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe strada Corvinilor. Anul acesta, în cadrul proiectului, instituţia vrea să formeze 30 de asistenţi maternali. “Din păcate, din vechea reţea de asistenţi maternali se vor pensiona anul acesta destul de mulţi şi avem o problemă la nivel de lipsa acestei resurse umane şi în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii pentru copil. Până acum nu au fost cazuri în care asistentul maternal care a ajuns la vârsta pensionării să nu mai vrea să îşi continue activitatea cel puţin până la la majoratul copilului. În toate cazurile, copilul a rămas în familia asistentului maternal, chiar luat în plasament familial simplu. O altă provocare în cazul în care asistentul maternal profesionist ajunge la vârsta pensionării, iar copilul cu handicap ajunge la majorat, este aceea că el dacă nu optează pentru plasamentul simplu trebuie să devină asistent personal, o altă categorie. E bine, pentru asigurarea continuităţii, ca atâta timp cât ai avut zece ani grijă de un copil cu handicap, la 18 ani să rămână în familie şi nu într-o instituţie rezidenţială pentru persoane cu dizabilităţi. Eu felicit reţeaua noastră de asistenţi maternali pentru că nu a fost caz până în prezent ca la 18 ani, indiferent că e cu dizabilităţi sau nu, copilului să nu i asigure continuitatea sub o formă alternativă identificată”, ne spune Mariana Dragoş.

Un asistent maternal profesionist care are în îngrijire doi copii, are peste 20 de ani vechime în muncă, primeşte 2.000 de lei salariu în mână cu drepturile copilului şi ajunge la 3.700lei lunar

Asistentul maternal profesionist primeşte pe lângă salariul de încadrare, calculat în funcţie de vechimea în muncă şi numărul de copii de care are grijă, pentru fiecare copil alocaţia de plasament de la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială care e de 700 lei pe lună în cazul copilului fără handicap, 900 de lei pe lună în cel al copilului cu handicap, alocaţia de stat (150 de lei pe lună pentru copilul fără handicap, 300 de lei pe lună pentru cel cu handicap). Ca să vă faceţi o idee, un asistent maternal profesionist care are în îngrijire doi copii, are gradaţia 5, adică peste 20 de ani vechime în muncă (nu ca asistent maternal) primeşte undeva la 2.000 de lei salariu plus alocaţia de plasament a copiilor şi alocaţia de stat a acestora, undeva la 3.700 lei. În cazul în care are grijă de doi copii cu dizabilităţi, salariul poate să fie 2.600 lei plus drepturile copiilor, alocaţiile de plasament şi cele de stat. Aşadar, oarecum, nu e o meserie prost plătită. În multe state europene asistentul maternal nu beneficiază de încadrarea în muncă, de salariul de bază, ci doar de un fel de indemnizaţie cum sunt alocaţiile de plasament de la noi.