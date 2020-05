În Europa, un copil dispare la fiecare două minute

An de an, din 1983 încoace, în 25 mai este marcată Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi. Cu acest prilej, Salvaţi Copiii România trage un semnal de alarmă şi atrage atenţia asupra situaţiilor de risc în care pot ajunge copiii ce pleacă de acasă sau din centrele rezindenţiale în care trăiesc. Specialiştii anunţă că peste 6.000 de sesizări privind dispariţii de copii au fost făcute în ultimul an în ţara noastră, menţionând că în perioada de izolare socială, vulnerabilitatea copiilor este sporită.

25 mai – Ziua Internaţională a Copiilor Dispăruţi

Conform datelor publicate pe site-ul organizaţiei, în decursul ultimului an, din 30 aprilie 2019 până în 20 mai 2020, au fost înregistrate 6.475 de sesizări privind minori care au dispărut de acasă. „Un bilanţ dramatic, în condiţiile în care 192 au vârste până la 10 ani, 1.623 au vârsta cuprinsă între 10-14 ani şi 4.660 sunt mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate de Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Poliţie”. Organizaţia Salvaţi Copiii trage un semnal de alarmă asupra implicaţiilor pe termen lung ale acestui fenomen, agravat în perioada de izolare socială, care a expus copiii unui număr mai mare de situaţii de violenţă domestică, precum şi de diferite forme de abuz în mediul online. În peste 95% din sesizările de dispariţii este vorba de plecări voluntare.

Principalele motive care îi determină pe copii să îşi părăsească familia sau centrele de ocrotire sunt: neglijarea şi lipsa de supraveghere din partea adulţilor responsabili; conflictele repetate din familie; abuzurile asupra copiilor, fizice şi/sau emoţionale; lăsarea lor în grija bunicilor sau a altor rude, odată cu plecarea aparţinătorilor legali la muncă în străinătate; blocaje în comunicarea cu părinţii, cu precădere în situaţii dificile; abandonul şcolar şi influenţa/presiunea anturajului; consumul de alcool şi substanţe halucinogene; situaţia economică precară a familiei.