În campania de calificare la Euro 2020, România joacă azi cu Norvegia

În deplasare, de la ora 21:45, în direct la Pro TV

În runda a treia din preliminariile lui Euro 2020, selecţionata României va avea din nou un meci dificil în Scandinavia. De data aceasta, după ce în martie au fost în Suedia, tricolorii s-au deplasat ceva mai la nord, la Oslo, acolo unde vor juca împotriva naţionalei Norvegiei.

Un adversar incomod pentru tricolori, care nu prea agreează fotbalul nordic, bazat pe forţă, pe angajament şi mai puţin pe ”fineţuri”, pe combinaţii la firul ierbii etc. Dar dacă se vrea calificarea la turneul final tricolorii trebuie să depăşească toate obstacolele, de orice natură ar fi: vreme rece, închisă, teren greu, advesari care se bazează pe forţă etc.

Tricolorii au ajuns de miercuri în Norvegia, unde au fost întâmpinaţi de o vreme ploioasă, de temperaturi în jur de 8 grade etc. Dar cu ploile s-au obişnuit şi acasă. Antrenorul Cosmin Contra are la dispoziţie 25 de jucători, toţi sănătoşi, apţi de joc şi dornici de performanţă. Sigur, niciunul dintre tricolori nu se numără printre marii fotbalişti europeni. Dar toţi doresc să arate ceva. Acum, în aceste preliminarii, au prilejul să facă pasul spre un alt statut. La fel şi antrenorul Contra are posibilitatea, şansa să arate că este mai mult decât un fost jucător dinamovist. Apropo de Contra, se zice că acesta are o mare dilemă asupra liniei mediene, Ianis Hagi sau Stanciu? Dar decizia nu ar trebui să fie prea dificilă pentru Contra. Stanciu a dezamăgit mai mereu la naţională, dar şi la echipele de club. Iar recent a dat bir cu fugiţii de la Al Ahli!

Înainte de a vă prezenta formaţiile probabile să mai spunem că în actuala campanie de calificare România a mai jucat două meciuri: 1-2 cu Suedia în deplasare şi 4-1 cu Feroe pe teren propriu.

Partida Norvegia – România se va juca de la ora 21:45 şi va fi televizată în direct de Pro TV. Apoi pe 10 iunie tricolorii vor mai disputa un meci în deplasare, cel din Malta, tot la ora 21:45 în România.

Formaţiile probabile:

Norvegia: Jarstein – Nordtveilt, Elabdellaoui, Ajer, Aleesami, Odegard, Selnaes, Henrikssen, Hovland, King, Johansen.

România: Tătăruşanu – Benzar, Săpunaru, Dr. Grigore, Bancu, Chipciu, Anton, R. Marin, Hagi (Stanciu), Grozav, Puşcaş. Antrenor: Cosmin Contra.

Arbitri: Serghei Karasev – Anton Averianov şi Aleksei Lunev (Rusia).

CLASAMENT Grupa F

1.Spania 2 (4-1) 6 puncte

2.Suedia 2 (5-4) 4

3.România 2 (5-3) 3

4.Malta 2 (2-3) 3

5.Norvegia 2 (4-5) 1

6.Insulele Feroe 2 (2-6) 0

În etapa din 7 iunie se mai joacă partidele Feroe – Spania şi Suedia – Malta (ora 21:45).

Etapa din 10 iunie: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45).

Meciuri în preliminariile pentru Euro 2020

Vineri şi sâmbătă se joacă etapa cu numărul 3 din preliminariile pentru Europeanul de fotbal din 2020. Cu excepţia grupei României, prezentată mai sus, iată celelalte meciuri din grupe:

Vineri, 7 iunie

Ora 19:00: Giorgia – Gibraltar (Grupa D).

Ora 21:45: Cehia – Bulgaria (A), Muntenegru – Kosovo (A), Ucraina – Serbia (B), Lituania – Luxemburg (B), Danemarca – Irlanda (D), Macedonia – Polonia (G), Austria – Slovenia (G), Letonia – Israel (G).

Sâmbătă, 8 iunie

Ora 16:00: Islanda – Albania (H), Croaţia – Ţara Galilor (E).

Ora 19:00: Estonia – Irlanda de Nord (C), Azerbaidjan – Ungaria (E), Moldova – Andorra (H), Rusia – San Marino (I), Finlanda – Bosnia şi Herţegovina (J), Armenia – Liechtenstein (J).

Ora 21:45: Belarus – Germania (C), Turcia – Franţa (H), Belgia – Kazakhstan (I), Scoţia – Cipru (I), Grecia – Italia (J).