În cadrul Zilelor Culturale s-a inaugurat sediul revistei Poesis în casa fostului primar Ferenţiu

Joi, 20 septembrie, Sala de festivităţi a Centrului Multicultural Poesis din Satu Mare, a fost plină de scriitori şi iubitori de literatură. Aproximativ 200 de persoane au participat la deschiderea oficială a celei de a XXVII-a ediţie a Zilelor Culturale Poesis.

Cuvântul de deschidere a aparţinut gazdei, poetul şi gazetarul Dumitru Păcuraru, comoderator fiind poetul George Vulturescu, redactorul şef al revistei de poezie şi artă „Poesis”.

Aşa cum au subliniat cei doi coorganizatori ai acestei sărbători culturale de la Satu Mare, manifestarea ajunsă la cea de a XXVII-a ediţie se desfăşoară oarecum deosebit în comparaţie cu ediţiile anterioare. Este vorba despre o sărbătoare culturală care include activităţi pe parcursul a aproape două săptămâni, timp în care, Satu Mare devine capitala scrisului românesc. Această ediţie aduce în faţa scriitorilor sătmăreni, şi nu numai, o serie de poeţi din îndepărtata Chină, dar şi din Franţa, alături de poeţi şi prozatori români. Dacă scriitorii francezi au străbătut doar câteva mii de kilometri pentru a ajunge la Satu Mare, chinezii au sosit de la aproape 20.000 de kilometri, doar pe jumătate cât au măsurat tranşeele din cel de al Doilea Război Mondial. Având în vedere faptul că la acest moment oficial au participat şi parlamentari, era firesc să se aducă în discuţie şi aspecte ce privesc finanţarea sau subfinanţarea culturii în aceşti ani.

Adevărata competiţie între două naţionalităţi se dă pe tărâm cultural. Satu Mare fiind un spaţiu multicultural, dacă în acest an Zilele Culturale Poesis se desfăşoară sub semnul Centenarului Marii Uniri, un aspect deosebit de important pentru anumite naţiuni, cu siguranţă ediţia din anul 2019 o să se desfăşoare sub semnul lui Lucian Blaga şi Ady Endre.

Genericul acestei prime părţi a Zilelor Culturale Poesis este „Revistele literare în anul Centenarului”.

Autorităţi judeţene şi locale prezente la festivitate

Asemeni anilor precedenţi, la această sărbătoare a culturii sătmărene şi naţionale, chiar internaţionale, au participat ca invitaţi oficiali judeţeni şi locali.

Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, în alocuţiunea sa, a apreciat efortul făcut de organizatori pentru a aduce la Satu Mare scriitori de mare valoare din România, dar n-a uitat să menţioneze< „Cine vine o dat[ la sărb[toarea Poesis nu uită c[ a fost la Satu Mare, dar nici momentele petrecute în compania literaturii de calitate”. Scriitorii au posibilitatea de a-şi alege pentru perioade lungi subiecte din viaţa publică. Preşedintele Pataki şi-a manifestat disponibilitatea ca şi pe mai departe Consiliul Judeţean Satu Mare, în măsura fondurilor alocate din buget, să susţină financiar activităţile culturale, inclusiv această sărbătoare longevivă.

Cuvinte de apreciere au adresat organizatorilor, dar şi participanţilor, primarul Kereskenyi Gabor şi viceprimarii Doina Feher şi Adrian Albu. Prin acest eveniment deosebit de important, simbol pentru Satu Mare, actul cultural este adus în spaţiul public.

Este lăudabil faptul că din acest an o să existe şi Casa revistei „Poesis”. Sărbătoarea de toamnă de la Satu Mare deschide încă o fereastră spre cultură.

Deputaţii Octavian Petric şi Romeo Nicoară şi-au manifestat bucuria că pot participa la un eveniment cultural de asemenea ţinută, manifestând o anume nemulţumire faţă de faptul că adesea sumele care sunt alocate culturii în bugetul consolidat al României nu sunt bine repartizate către adevăratele focare de cultură. Referitor la timpul alocat dezbaterilor în plenul parlamentului pe bugetul culturii, vorbitorii au invocat sintagma „pe repede înainte”. O situaţie oarecum similară se resimte şi în cazul bugetului alocat învăţământului.

Senatorul Turos Lorand, membru în Comisia de Cultură, a punctat faptul că în cazul bugetului naţional cultura nu a fost o prioritate a clasei politice. Totuşi, comparativ cu anii precedenţi, în anul 2018 cultura nu este atât de subfinanţată.

Prezentarea revistelor culturale reprezentate la manifestare

În cea de a doua parte a reuniunii inaugurale au fost prezentate revistele culturale ale căror reprezentanţi au dat curs invitaţiei.

Printre invitaţii acestei ediţii a sărbătorii sătmărene s-au aflat şi alţi oameni de cultură, precum muzicianul Mircea Florian, sătmărean de origine, prozatorul şi eseistul Sergiu Radu Ruba, poetul clujean Ion Mureşan ş.a.

Prezentarea revistelor culturale a debutat cu Familia, reprezentată de un grup în fruntea căruia s-a aflat Ion Moldovan, după care au fost aduse în atenţia participanţilor< Hyperion – Gellu Dorian, Apostrof – Alice Valeria Micu, Caiete Silvane – Daniel Săuca, Bucovina Literară – Alexandru Ovidiu Vintilă, Nord Literar – Săluc Horvat, Arca – Ioan Matiuţ, Mişcarea Literară – Olimpiu Nuşfălean, Târnava Literară – Eugeniu Nistor, Mărturii Culturale – Aurel Pop, Cronograf – Robert Laszlo, Inspirescu – George Terziu ş.a.

Alţi invitaţi< Nicuşor Corlat, Dumitru Neacşu, Gheorghe Luca, Ioan F. Pop, Traian Ştef, Ovidiu Pecican ş.a.

În finalul întâlnirii inaugurale au fost prezentaţi şi sătmărenii, membri ai cenaclurilor literare „Afirmarea” şi „Cronograf”.

De o prezentare de excepţie s-au bucurat oaspeţii chinezi Bei Ta, Chen Taijiu, Wang Guilin, Mei Er, Yang Beicheng, Bing Feng, dar şi cei francezi, Jean Poncet, Pierre Guimet şi Denisa Crăciun.

Recital de poezie şi inaugurarea sediului revistei Poesis

Cea de a doua parte a manifestărilor reunite sub genericul „Zilele Culturale Poesis”, ediţia a XXVII-a, s-a dovedit deosebit de animată. Ea s-a desfăşurat în primitoarea grădină a Restaurantului Poesis, acolo unde moderator al întâlnirii literare a fost nimeni altul decât poetul Dumitru Păcuraru.

Au recitat din creaţiile lor toţi participanţii, fiind rostite poeme în limbile chineză, franceză, engleză şi română. A urmat un moment deosebit de important şi interesant, vizitarea casei Ferenţiu, imobil care poartă o încărcătură istorică deosebită. Acolo în urmă cu aproximativ 100 de ani au avut loc o serie de evenimente culturale de anvergură, cu personalit[\i de marcă ale scrisului românesc.

În acel imobil, după cum a subliniat Dumitru Păcuraru, o să fie cel puţin simbolic Redacţia revistei „Poesis”, o să găzduiască şedinţele viitorului cenaclu „Poesis”, dar şi cele ale Cenaclului literar “Afirmarea”.

Desigur, într-un viitor nu foarte îndepărtat, acelaşi imobil o să găzduiască Centrul de lectură “Petru Bran”, cu o bibliotecă specială.

Spre sfârşitul zilei, participanţii la inaugurarea sediului revistei „Poesis” au avut parte de prezentarea volumului de versuri în limba franceză „Pietrele nordului/Les pierres du Nord”, semnat de George Vulturescu. Traducerea a fost făcută de Jean Poncet. Se cuvine subliniat faptul că acest volum a fost tipărit în Franţa.

În prezentarea universitarilor Gheorghe Glodeanu şi Alexandru Zotta, a fost lansat un volum semnat de Săluc Horvat, despre opera lui Liviu Rebreanu.

A fost prezentat şi un volum de poeme semnat de Daniel Săuca, redactorul şef al revistei literare “Caiete Silvane”, după care a fost prezentată expoziţia de grafică, semnată Pierre Guimet (Franţa).

Manifestările continuă şi vineri.