În aşteptarea unui nou scandal

Că viaţa politică din România trăieşte din scandaluri nu este o noutate. Până acum niciun partid nu a reuşit să facă o majoritate consistentă de unul singur. În cel mai fericit caz a luat la guvernare, mai mult de formă sau în schimbul unor beneficii, un partid-balama, un partid de buzunar gen UNPR sau ALDE.

Scandaluri din plin au avut loc când s-a încropit o majoritate din partide antagonice, dar condamnate să guverneze împreună. Într-o astfel de situaţie ne aflăm acum. Nu a trecut o jumătate de an de la instalarea guvernului de coaliţie PNL-USR PLUS-UDMR şi iată că scandalurile urmate de împăcări par să fie ridicate la rangul de regulă generală după care va funcţiona actuala coaliţie de guvernare.

Aparent disputele se poartă între PNL şi USR PLUS. În realitate fricţiuni există şi între PNL şi UDMR, dar în culise, în spatele uşilor închise. UDMR nu are nevoie să facă valuri în public pentru a-şi menţine bazinul electoral. UDMR uzează de strategii ce ţin de diplomaţie, de aranjamente la vârf. Datorită acestui mod de a face politică, UDMR pare să fie mereu înafara oricărui scandal. Secretul nu este atât de mare pe cât pare. Este vorba despre politica mielului blând care suge de la două oi, care a ţinut şi cu PSD şi cu PNL. Şi va ţine atâta vreme cât acest partid nu se va alia decât cu partidele mari. Niciodată UDMR nu a făcut vreo alianţă cu un partid mic. Nici măcar la nivel local. Partidele mici, indiferent că a fost vorba despre UNPR, despre ALDE, Pro România sau PMP, nu au intrat niciodată în atenţia UDMR. Dimpotrivă, în special în teritoriu, în consiliile locale, au fost mereu în adversitate.

Pornind de la aceste date, indiferent de evoluţia relaţiilor dintre PNL şi USR PLUS, guvernul Cîţu se poate baza sută la sută pe susţinerea UDMR.

Prin urmare, în zonele în care comunitatea maghiară este consistentă şi este reprezentată în consiliile locale, USR PLUS adoptă o atitudine anti-UDMR. Un cunoscut comentator afirma recent că USR PLUS devine o formaţiune pragmatică. Pentru ca un partid să fie pragmatic trebuie să aibă un creier, să elaboreze un plan general valabil.

Să luăm un caz concret. La Satu Mare, de pildă, consilierii USR PLUS au votat împotriva bugetului primăriei, iar consilierii PSD s-au abţinut. Există vreo relaţie între cele două formaţiuni? Nimic oficializat.

Pe de altă parte deputatul PSD de Satu Mare critică dur UDMR, conducerea primăriei, a consiliului judeţean. Înseamnă acest lucru că în eventualitatea schimbării guvernului, va exista vreun impediment pentru formarea unei majorităţi în jurul PSD, în care să intre şi UDMR? Nici vorbă.

Sunt lucruri în derularea vieţii politice pe care partidele tinere nu le înţeleg. Un partid tânăr este ca un copil care învaţă să meargă în picioare şi rosteşte primele cuvinte.

Politicieni care treceau ca având mare experienţă au redevenit copii când au părăsit partidele lor mari pentru a forma mici formaţiuni.

Traian Băsescu şi PMP, Călin Popescu Tăriceanu şi ALDE, Victor Ponta şi Pro România nu au fost decât experimente eşuate. Cei trei foşti mari politicieni s-au copilărit un pic, atrăgând de partea lor alţi politicieni naivi.

Întrebarea, actuală doar acum, este dacă USR PLUS este un simplu experiment sau este o formaţiune care are un viitor în politica românească?

Admiţând că este un partid pragmatic, constatând că pentru politică scandalul este ca îngrăşământul pentru plante, este de aşteptat din partea USR PLUS să provoace un nou scandal. Este o chestiune de timp? Cât de mare va fi? Îşi doreşte USR PLUS o criză politică adevărată? Cert este că pentru o schimbare radicală are nevoie să încropească o relaţie secretă cu PSD. Se va ajunge şi acolo?