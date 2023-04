În apărare varză, în atac… ZERO!



FC Bihor Oradea – CSM Olimpia Satu Mare 3-0

Echipele sătmărene din Liga a 3-a la fotbal au jucat sâmbătă pentru etapa a doua din playoff şi playout. Dacă CSM Olimpia Satu Mare s-a făcut de râs la Oradea, CSM Victoria Carei a reuşit să obţină trei puncte preţioase pe teren propriu.

După startul ratat în playoff, 0-0 cu Gloria Bistriţa pentru CSM Olimpia Satu Mare a urmat un meci în deplasare, pe terenul lui FC Bihor, liderul din Seria 10. Din păcate meciul s-a soldat cu o înfrângere suferită de gruparea sătmăreană. O înfrângere dureroasă, la scor de neprezentare, 0-3, după un joc mediocru prestat de jucătorii sătmăreni. E drept, CSM Olimpia a terminat meciul cu 9 jucători în teren după ce Vădan (min. 37) şi Mureşan, (min.75) au fost eliminaţi din teren iar echipa din Oradea a beneficiat de două lovituri de la 11 metri, ambele tansformate. Dar asta nu poate fi o scuză deplină pentru jucători pentru antrenorul Tiberiu Csik. Pentru că, aşa cum s-a văzut şi în primul meci, cel cu Gloria Bistriţa, dar şi în cel de sâmbătă cu FC Bihor, echipa sătmăreană a fost departe de jocul care se numeşte fotbal.

Credem că în câteva cuvinte se poate sintetiza cam tot ce s-a văzut la CSM Olimpia în playoff. Ne referim la meciul cu FC Bihor, dar şi în cel cu Gloria Bistriţa din etapa precedentă. În apărare varză, în atac… ZERO! Asta este echipa în care Primăria Satu Mare bagă bani fără număr şi în care unii sătmăreni, cam naivi, îşi pun mari speranţe. Când am scris “echipă” ne-am referit la nenumăraţii jucători, la toţi tehnicienii, antrenori la prima echipă, la a doua echipă, preparatori fizici, antrenorii de portari şi de la echipele de juniori (care nu există). La lista de mai sus se mai pot adăuga şi numeroşii băgători de seamă care, da, au şi ei o treabă importantă de făcut. Poartă mapa. Şi or mai fi şi alţii că nu le ştim noi pe toate.

Cum cronică de meci nu vă putem oferi, pentru că nu avem ce scrie, ne oprim aici. Nu înainte de a va oferi spre lecturare lista cu figuranţii care au fost în excursia de sâmbătă de la Oradea. Excepţie face portarul Anca-Trip, care, chiar dacă a încasat 3 goluri, a avut o evoluţie satisfăcătoare.

CSM Olimpia: Anca-Trip – Ciul (46 Gorba), Vădan, Mureşan, Brata, Bura (59, Ziman), Bara (59, Micaş), Lazăr (72, Tamaş), Rodri Hernando, Süveg (46, Prodan), Mărieş. Antrenori: Tiberiu Csik şi Levente Paul. Director tehnic: Florin Fabian.

3 puncte pentru careieni

CSM Victoria Carei a pus capăt seriei de înfrângeri şi a câştigat sâmbătă trei puncte preţioase în playout. Sătmărenii au jucat pe teren propriu contra celor de la CSM Sighetu Marmaţiei. A fost un meci echilibrat şi la capătul căruia tabela indica 1-0 pentru formaţia noastră. Singurul gol a fost marcat de Luca Tincău în minutul 25, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Victoria Carei: Mitracica – Andras, Bîrle, Tand, Vajda, Kinczel, Tillinger, Ardelean, Berindea, Marinaş, Tincău. Rezerve: Gorbe – B. Nylvan, Feier, Raţ, Popovits, Nwokoecha, Bokyi, Feher. Antrenor: Marius Botan.

Rezultatele etapei:

Playoff

• Lotus Felix – Gloria Bistriţa 2-2

• FC Bihor – CSM Olimpia 3-0

CLASAMENT

1. FC Bihor Oradea 2 2 0 0 5-0 46

2. Gloria Bistriţa 2 0 2 0 2-2 40

3. CSM Satu Mare 2 0 1 1 0-3 39

4. Lotus Felix 2 0 1 1 2-4 28

Etapa 3 (14 aprilie): CSM Olimpia – Lotus Felix, Gloria – Bihor

Playout

• Şimleu Silvaniei – CFR Cluj II 0-2

• Victoria Carei – Sighetu Marmaţiei 1-0

• SCM Zalău – Minerul Dej 3-0

CLASAMENT

1. SCM Zalău 2 2 0 0 8-1 33

2. Minerul Dej 2 1 0 1 1-3 24

3. Sighetu Marmaţiei 2 1 0 1 1-1 23

4. CFR Cluj II 2 1 0 1 2-1 19

5. Victoria Carei 2 1 0 1 1-1 17

6. Şimleu Silvaniei 2 0 0 2 1-7 11

Etapa 3 (14 aprilie): CFR II – Carei, Minerul Dej – Şimleu, Sighetu Marmaţiei – Zalău.