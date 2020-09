În a doua etapă din Liga 3, CSM Satu Mare joacă în deplasare cu Şimleu Silvaniei

Sâmbătă, de la ora 17:00, pe stadionul Măgura

Fotbaliştii de la CSM Satu Mare vor juca în etapa a doua a Ligii 3 la fotbal la Şimleu Silvaniei acolo unde vor întâlni formaţia Sportul din localitate. Cu un moral bun după ce în etapa inaugurală au câştigat în faţa echipei din Bistriţa, jucătorii CSM-lui se deplasează la Şimleu cu dorinţa fermă de a nu pierde şi de a se întoarce acasă cu cel puţin un punct.

De la antrenorul Zoltan Ritli am aflat că lotul cu care se va deplasa la Şimleu este aproape identic cu cel din prima etapă. Va lipsi din lot doar Mark Neyiki, jucător care a suferit o contractură musculară. Probleme de sănătate are şi căpitanul Istvan Schwarckopf care a suferit o contuzie la gambă, dar el are şanse mari să fie recuperat până la ora meciului. Cât priveşte formaţia de start, Zoltan Ritli a evitat să ne ofere informaţii. Dar, cel mai probabil formula de start va semăna mult cu cea din prima etapă, mai exact cu “11”-le cu care Ritli a început repriza a doua a meciului cu echipa din Bistriţa. Asta înseamnă că aproape sigur Raul Ziman, autor a două goluri în meciul din prima etapă, va intra în teren din primul minut.

Lotul deplasat la Şimleu este următorul: Curileac, Oşan – portari; Vădan, Tincău, Fl. Mureşan, Ionescu, B. Nylvan, Schwarckopf, Zsiga, Chitaş, Ziman, Barth, Şimon, Jakab, K. Neyiki, Cădar, Bajor, Zima, Suveg – jucători de câmp.

Despre echipa din Şimleu nu ştim prea multe. A pierdut meciul de baraj în L3, 0-2 cu Progresul Şomcuta, dar a promovat graţie hotărârii FRF de a majora numărul echipelor din al treilea eşalon. În prima etapă echipa din Şimleu a terminat la eglitate, 2-2 pe teren propriu, cu CS Sânmartin.

Partida de la Şimleu, de pe stadionul Măgura va începe la ora 17:00 şi va fi arbitrată de Dragoş Lunca (Cluj), Ioan Humita (Caraş-Severin), Mădălin Bulgăraşu (Timiş). Observatori: Traian Marchiş, Cristian China, ambii din Maramureş.

Programul etapei, Seria 10, sâmbătă, ora 17:00:

• Şimleu Silvaniei – CSM Satu Mare

• CS Sânmartin – Luceafărul Oradea

• SCM Zalău – Someşul Dej

• Minaur Baia Mare – CAO Oradea

• Unu Gloria Bistriţa – Progresul Şomcuta