Importurile de gaze ale Romaniei au scăzut cu 20% anul trecut

România a importat, în 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,26 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20% (-566.000 tep) mai mică faţă de cea din perioada similară a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Producţia internă de gaze naturale a fost, în perioada menţionată, de peste 7,13 milioane tep, cu 1,1% (77.700 tep) sub cea din anul 2021.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estima pentru 2022 o producţie de gaze de 7,45 milioane tep şi importuri de 2,33 milioane tep, în creştere cu 1,9%, respectiv în scădere cu 19,6%, de la an la an.