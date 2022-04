Iga Swiatek, noul număr 1 în tenis

De luni, clasamentul mondial al tenisului de câmp feminin are o noua lideră în persoana polonezei Iga Swuatek. Câştigătoare a trei turnee consecutive în acest an, Doha, Indian Wells şi Miami, ea a profitat de retragerea neaşteptată a australiencei Ashleigh Barty cea care a dominat tenisul mondial de un an şi jumătate.

Swiatek are un avans confortabil, de aproape 1700 de puncte faţă de următoarea clasată, tenismena din Cehia, Barbora Krejcikova aflată în premieră pe locul 2 în şlume. Altfel, Simona Halep a coborât un loc în ierarhia mondială, Sorana Cîrstea a urcat o poziţie, iar Gabriela Ruse a urcat două locuri. În total, România are nouă sportive în Top 200 WTA.

TOP 10 WTA

1. Swiatek 6711 puncte (+1 loc)

2.B. Krejcikova 5033 (+2)

3.Paula Badosa 4970 (+3)

4.Maria Sakkari 4705 (-1)

5.Aryna Sabalenka 4657

6.Anett Kontaveit 4511 (+1)

7.Karolina Pliskova 4197 (+1)

8.Danielle Collins 3152 (+3)

9.Garbine Muguruza 3125

10.Ons Jabeur 2975.

Top tenismene din România

20.Simona Halep 2156 (-1)

26.Sorana Cîrstea 1840 (+1)

55.Gabriela Ruse 1073 (+2)

66.Irina Begu 964 (+4)

71.Jaqueline Cristian 907 (-2)

93.Ana Bogdan 710 (+2)