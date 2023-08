IEFTINIREA ALIMENTELOR: Sătmărenii cred că este un fel de glumă de 1 Aprilie

Hypermarket-urile din municipiul Satu Mare s-au conformat imediat directivelor Guvernului de a plafona, timp de trei luni, cotele de adaos comercial pentru 14 alimente de bază.

Au făcut acest lucru în primul rând pentru a avea vânzări mai bune la anumite produse, şi în al doilea rând pentru a nu fi pasibile de amenzile usturătoare, care sunt cuprinse între 100.000 de lei şi 2 miliarde de lei.

În toate hypermarket-urile sătmărene, regulile de semnalare a produselor cu adaos plafonat au fost respectate cu sfinţenie, fiind scoase în evidenţă cu o etichetă galbenă. Un anumit lanţ de magazine a ieftinit alimentele de bază chiar înainte de data de 1 august, când Guvernul României a decis să pună în aplicare plafonarea.

Cu toate acestea, ieftinirile au fost observate cu greu de sătmăreni, poate şi pentru că la o privire aruncată printre rafturile unui supermarket din zona centrală coşurile cu legume şi fructe la care s-a aplicat reducerea erau goale în jurul orei 14:00. La fel s-a întâmplat şi în cazul laptelui sau al pâinii. Rafturile aferente erau goale, iar clienţii erau obligaţi, inevitabil, să cumpere produsele pentru care nu există o plafonare de preţ.

Sătmărenii vor reduceri şi mai mari

“Nu prea văd mare schimbare la alimentele care ne interesau. Am venit cu mama mea pensionară la cumpărături, special să o pot ajuta să îşi ducă toate cele necesare acasă, dar mergem înapoi cu plasa cam… goală. Ne-am aşteptat la reduceri mai consistente, dar până la urmă şi un lei-doi contează la pensia pe care o au.

Cartofii i-am luat cu 4,99 lei până acum, iar azi au fost 3,99. Este şi destul de greu să cumperi alimente de bază reduse la ora aceasta, pentru că vedeţi şi dumneavoastră, rafturile sunt aproape goale. La ulei am fost mulţumită că am găsit la 9 lei un litru, când eu de obicei îl cumpăram cu 11 lei.

La pâine se vede clar că la ora 14:00 nu mai avem posibilitatea să cumpărăm produsul cu preţ redus, că nu a mai fost pus la raft, după ce a trecut un val de cumpărători înainte de orele amiezii.

Sper să nu ajungem iar ca pe vremea tovarăşului Ceauşescu, atunci când primeam alimentele cu raţia, pe cartelă. Văd că nu prea mai ai ce cumpăra, că a cam trecut tot. Valul de cumpărători de dimineaţă a luat tot ce se putea lua. Acum rafturile sunt goale, iar cei de la supermarket nu se grăbesc să pună, din nou, alimentele în cauză, la loc”, a declarat o sătmăreancă aflată la cumpărături împreună cu mama sa pensionară.

Cea mai corectă strategie de a semnala reducerea este afişarea preţului vechi alături de cel nou

Nu se poate spune neapărat că hypermarket-urile sau marile lanţuri ale magazinelor alimentare din Satu Mare nu au aplicat reducerile doar că, de la o anumită oră, produsele respective nu mai erau introduse în circuitul comercial, spre a determina clienţii să se îndrepte către alte opţiuni mai scumpe.

Un singur retailer din judeţul Satu Mare a preferat să afişeze preţurile anterioare şi cele rezultate în urma plafonării. Este cel mai corect mod de a arăta şi dovedi faptul că reducerea de preţ s-a aplicat la raft şi clienţii pot beneficia de pe urma acesteia. Hypermarketul în cauză va avea de câştigat dacă preţurile vechi sunt cele reale, iar dacă au fost scăzute artificial, clienţii săi vor observa acest lucru şi vor mai evita să cumpere de la el.

Reprezentanţii hypermarket-ului respectiv susţin că doresc să protejeze puterea de cumpărare a românilor, prin respectarea cerinţelor Guvernului României.

Astfel, aceştia au pus pe etichetă preţul vechi, însă fără a lua în considerare ofertele promoţionale. Nu merită de menţionat faptul că, în municipiul Satu Mare se găsesc n supermarketuri care ţin produsele alimentare de bază mereu la “promoţie”, pentru a crea iluzia de preţ mic şi cumpărături ieftine.

Făina albă de 1 kilogram ar fi avut preţul (întreg, fără promoţii aplicate), de 4,8 lei, iar acum este la 3,9 lei, cu reducere de 18%; mălai de 1 kg – 6 lei / 4,9 lei (reducere 18%); ulei floarea soarelui – 11,89 lei / 9,9 lei (-16%); zahăr 1 kg – 6,49 lei / 5,5 lei (-15 lei); brânză telemea vrac 1 kilogram – 52,3 lei / 41,72 lei (-20%); ouă de găină M, 10 buc – 12,5 lei / 10,9 lei (-11%); lapte 1,5 % grăsime – 5,56 lei / 4,9 lei (-11%); iaurt 3,5% grăsime 125 gr. – 1,85 lei / 1,65 lei (-10%); pâine 500 gr. – 3,4 lei / 3 lei (-11%); spinări cu aripi de pui – 8,5 lei / 7,6 lei (-10 %).

Dacă reducerile sunt reale, iar cerinţele Guvernului au fost respectate cu sfinţenie, acest lucru se va simţi direct în buzunarul cumpărătorilor.