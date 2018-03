ICR lansează, miercuri, la Londra, website-ul Marii Uniri pentru publicul internaţional

Institutul Cultural Român şi Ambasada României în Regatul Unit lansează miercuri, la Londra, un website în limba engleză „care spune extraordinara poveste a Marii Uniri pentru publicul anglofon de pretutindeni”.

Potrivit unui comunicat al ICR Londra, la eveniment, care se va desfăşura în cadrul programului de celebrare internaţională a Anului Centenarului, vor lua cuvântul preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache, precum şi domnul John Kampfner, preşedintele Creative Industries Federation, cu care ICR Londra va colabora pentru promovarea website-ului.

Portalul va fi prezentat de către Dorian Branea, directorul ICR Londra şi coordonatorul proiectului, împreună cu dr. Florin Nicolae Ardelean şi dr. Ioana Bonda de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, istoricii implicaţi în scrierea conţinutului, Magda Stroe, manager de proiect, şi Andreea Scridon, traducătoarea textelor.

Evenimentul va cuprinde, de asemenea, şi o expoziţie de grafică a artistului Cristian Luchian, web designer-ul şi dezvoltatorul site-ului, intitulată Drumul spre Marea Unire.

Iniţiat şi creat de echipa ICR Londra în colaborare cu mai mulţi parteneri, site-ul poartă titlul The Making of United Romania şi are motto-ul The greatest Romanian story ever told / Cea mai frumoasă poveste românească spusă vreodată.

Portalul este structurat pe nouă secţiuni: Românii şi Marele Război; 1918: Annus Mirabilis; O pace câştigată; România Mare, unită şi democratică; Argumentele Marii Uniri; Personalităţile Marii Uniri; Femeile care au făcut istorie; Sprijin internaţional pentru România unită; Centenarul în reţeaua ICR.

Informaţia, autentificată de solide referinţe istorice, este prezentată într-un mod atractiv şi mai ales accesibil pentru persoane care nu sunt familiarizate cu istoria şi personalităţile României.

Website-ul, care a beneficiat de doi prestigioşi consultanţi ştiinţifici: profesorul Ioan-Aurel Pop (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Academia Română) şi profesorul Dennis Deletant (University College London, Georgetown University), va fi disponibil la adresa www.romaniancentenary.org începând cu data de 14 martie.