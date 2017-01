ÎCCJ menține mandatul de arestare în lipsă în cazul lui Ghiţă

Instanţa supremă a decis menţinerea mandatul de arestare în lipsă pe numele lui Sebastian Ghiţă, în sala de judecată procurorul DNA precizând că nu pot fi invocate boala sau dispariţia fizică. Avocaţii fostului deputat au cerut revocarea mandatului.

„Imposibilitatea găsirii şi a contactării inculpatului subzistă din 20 decembrie 2016, când poliţiştii au încercat să îl găsească pe Sebastian Ghiţă într-o altă cauză dar nu au reuşit. Inculpatul a lipsit de două ori de la poliţie şi de două ori de la instanţă, nu a venit nici astăzi în faţa completului de 5 judecători, deşi este reprezentat de avocaţi, care însă nu sunt în măsură să dea detalii despre el. Nu pot fi avute în vedere şi invocate vreo eventuală stare de boala sau dispariţia fizica a inculpatului, în condiţiile în care astfel de circumstanţe tragice ar fi putut fi aduse la cunoştinţa avocaţilor de către rude. Toate aceste aspecte şi faptul că acest inculpat s-a sustras de sub supraveghere au făcut instanţa de fond să prezume reaua credinţă a inculpatului. În baza acestui context soluţia este legală, deşi a beneficiat de clemenţa instanţei, inculpatul a încălcat în mod repetat măsură controlului judiciar, singura măsură care se impune este cea a arestării preventive. Este important ca împrejurarea că inculpatul nu mai poate fi contactat de cei care îl supravegheau şi nu mai poate fi găsit în locurile şi la telefoanele indicate de el prezintă relevanţă în toate cauzele în care este cercetat sau judecat”, a susţinut procurorul de şedinţă în sala de judecată.

Avocaţii lui Sebastian Ghiţă au contestat emiterea mandatului de arestare în lipsă pe numele fostului deputat. Apărătorii au precizat în faţa instanţei că nu au reuşit să ia legătura cu el, notează Mediafax.

„Vă cerem să admiteţi contestaţia şi rejudecând să respingeţi înlocuirea controlului judiciar pe cauţiune cu arestarea şi în subsidiar să constataţi nulitatea procedurilor de dare în urmărire. Este indubitabil că pe 29.12.2016 şi 3.01.2017, inculpatul a lipsit de la solicitările de a se prezenta la IPJ Prahova, iar pe 27.12.2016 a lipsit de la un termen fixat de ÎCCJ în acest dosar. Nu există dovedită încălcarea obligaţiilor cu rea credinţă. (…). Nici eu nu am putut lua legătura cu inculpatul. Am reflectat dacă ar trebui să continui să îl apar pe client. De când îi acord asistenţă, niciodată nu s-a întâmplat să nu îl pot contacta. De fiecare dată s-a prezentat la toate termenele, nu a existat nicio situaţie când să nu poată fi contactat deloc. Din respect, noi am contactat rudele pentru a le întreba dacă să continuăm. Nici familia, nici cunoscuţii săi nu ştiu unde este. Mi-au spus că nu au nicio modalitate de a îl caută. Nu a fost dat dispărut. După emiterea mandatului, a fost dat în urmărire imediat. (…) Codul de Procedură Penală (CPP) reglementează posibilitatea supravegherii tehnice în procedura dării în urmărire. Dacă veţi menţine actele care au însoţit mandatul, orice activitate de supraveghere tehnică efectuată asupra lui Sebastian Ghiţă nu va putea fi folosit când va fi prins, pentru că dacă se sustrage, cu siguranţă va fi prins”, a spus avocatul lui Sebastian Ghiţă în sala de judecată.

Instanţa supremă a decis pe 5 ianurie să admită cererea DNA de înlocuirea a controlului judiciar pe cauţiune cu arestul preventiv în cazul lui Sebastian Ghiţă, pe numele deputatului fiind emis mandat de arestare în lipsă, după ce a încălcat condiţiile controlului judiciar. Avocaţii fostului parlamentar au contestat decizia iar magistraţii au menţinut mandatul.

Ulterior emiterii mandatului de arestare preventivă în lipsă, Poliţia Română a transmis că a fost dat în urmărire naţională. Ulterior, DNA a solicitat instanţei emiterea unui mandat europeană de arestare şi ca acesta să fie dat în urmărire internaţională.

În ceea ce priveşte locul în care s-ar afla Sebastian Ghiţă, Laura Codruţa Kovesi a declarat luni : „Nu pot să vă confirm în acest moment niciun fel de informaţie. În acest caz noi am dispus măsura controlului judiciar, am instituit obligaţia de a nu părăsi ţara, am dispus efectuarea unei supravegheri operative. Toate aceste măsuri trebuia implementate şi aduse la îndeplinire de către structurile MAI, răspunsul în acest moment trebuie să îl dea MAI, cum a reuşit să scape de filaj. Noi am luat măsuri de precauţie. Este o măsură dispusă de procurorul de caz pe baza informaţiilor pe care le avea”.

Sebastian Ghiţă a fost pierdut, în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, de poliţiştii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta către casă de la un eveniment al SRI, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

Potrivit surselor citate, poliţiştii care îl supravegheau ar fi spus că acesta conducea cu peste 200 km/h şi că un alt autoturism i-ar fi blocat pe poliţişti. Ulterior, maşina în care se afla Sebastian Ghiţă a fost găsită la locuinţa sa, astfel că cei care efectuau filajul ar fi crezut că doarme.

Omul de afaceri a fost căutat şi în baza unui mandat de aducere emis, pe 21 decembrie, de DNA Ploieşti după ce nu s-a prezentat la sediul instituţiei pentru audieri în dosarul „Ponta-Blair”, dosar în care şi el este urmărit penal, dar în care nu are vreo măsură preventivă impusă.

La mai bine de o săptămână de la dispariţie, au apărut înregistrări în care Sebastian Ghiţă vorbea despre sistemul judiciar din România şi despre personaje cheie din justiţie, din SRI şi din mediul politic.

Sebastian Ghiţă este judecat pentru dare de mită, folosire, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, şantaj, cumpărare de influenţă, dar şi de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, procurorii acuzându-l că ar fi coordonat o adevărată reţea în judeţul Prahova, oferind o „bucăţică de putere” publică într-o zonă de interes în schimbul asigurării protecţiei.

În aceeaşi cauză sunt judecaţi şi Aurelian Mihăilă, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti la data comiterii faptelor, Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, fostul şef IPJ Prahova, Viorel Dosaru şi fostul şef al DGA, Constantin Ispas.