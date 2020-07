Iată regulile care trebuie respectate în fotbalul judeţean, pentru stabilirea campioanei

Comitetul de Urgenţă, împreună cu Comisia Medicală din cadrul FRF a stabilit un protocol de organizare a competiţiilor oficiale pentru fotbalul amator. Protocolul a fost stabilit conform reglementărilor de desfăşurare a competiţiilor fotbalistice în contextul pandemiei Covid-19, ţinând cont de ordinul comun al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Sănătăţii.

Protocolul este obligatoriu pentru toate competiţiile fotbalistice inclusive pentru cele organizate de Asociaţiile Judeţene de Fotbal. Cu alte cuvinte reglementările se aplică şi la partidele din Liga 4, partide menite să stabileacă echipele campioane judeţene cu drept de participare la barajul de promovare în Liga 3.

Decizia Comitetului de Urgenţă FRF a fost luată având în vedere Ordinul din data de 7 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 09 iulie 2020, emis de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Obiectivul acestui protocol îl reprezintă asigurarea sănătăţii persoanelor implicate precum şi reducerea la minim a riscului infectării cu SARS-CoV-2 pentru:

• Jucători şi familiile lor

• Staff tehnic, medical şi familiile lor

• Staff suport şi administrativ şi familiile lor

Protocolul cuprinde numeroase reglementări care trebuiesc respectate cu stricteţe. Inclusiv cel al efectuării testelor pentru depistarea eventualelor persoane infectate cu coronavirus. Conform protocolului trebuie testaţi, la un laborator acreditat de DSP, toţi jucătorii, staff-ul tehnic, arbitrii, conducătorii, echipa medicală etc. De asemenea se impune repsectarea altor regului în ce priveşte purtatul măştilor de protecţie, distanţarea dintre persoane, accesul în teren, pe banca tehnică, la vestiare, cine are dreptul de a ocupa un loc în tribună, prezenţa forţelor de ordine la stadion etc.

În urma unei discuţii cu Ştefan Szilagyi am aflat că la nivelul AJF Satu Mare se cunoaşte protocolul stabilit de Federaţie. Miercuri sau joi va avea loc o întâlnire cu reprezentanţii echipelor care au dreptul de a participa la barajul pentru stabilirea campioanei judeţului.