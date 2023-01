Hotelul Dacia – o ruină foarte „scumpă „!

În cursul lunii octombrie 2022 am solicitat conducerii Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare, comunicarea unor informaţii de interes public, privind numărul situaţiilor în care D.I.T.L. Satu Mare, în baza art. 11, al. 9 din Anexa 1 la HCL nr. 207/26.08.2021, precum şi în baza aceloraşi prevederi din HCL nr. 6/2017, a emis decizii de impunere, în perioada 2017-2021, privind majorarea impozitului datorat de proprietarii acelor clădiri, monumente istorice, care se află într-o stare evidentă de degradare.

De asemenea a fost formulată întrebarea, dacă în cazul imobilului ”Hotel Dacia”, monument istoric (cod LMI SM-II-m-A-05221), situat în Piaţa Libertăţii nr. 8 din Municipiul Satu Mare, clădire neîntreţinută de ani de zile, au fost emise, în intervalul 2017-2021, decizii de impunere pentru majorarea impozitului, conform art. 489 alin. (5) – ( din Legea 227/2015. Răspunsul formulat de conducerea DITL Satu Mare, având în fruntea ei pe distinsul economist Tincu Vasile, funcţionar plătit din banii sătmărenilor, se încadrează în categoria celor obscur-diletante, lipsite de profesionalism şi menite a ascunde posibile fapte de natură penală.

Aflăm de la instituţia sătmăreană că în intervalul 2017-2021, au fost emise 263 decizii de majorare a impozitului faţă de acei proprietari ai unor imobile, monument istoric, care nu sunt întreţinute. La întrebarea dacă au fost emise decizii de impunere, în intervalul 2017-2021, faţă de proprietarul imobilului Hotel Dacia, distinsul economist Tincu Vasile ne răspunde: ”A fost emisă decizie de impunere pentru majorarea impozitului…” Sigur, prestaţia conducerii acestei instituţii merită toţi… ”banii”, mai ales atunci când te-ai obişnuit să ţii oamenii la coadă şi să eliberezi somaţii. Atunci când cetăţeanul pune întrebări, uzează de un drept legal, dar se pare că timpul funcţionarului e preţios, mult mai preţios decât al celor care se grăbesc să-şi plătească taxele şi impozitele.

Dar ce aflăm din răspunsul domnului Tincu? Suntem informaţi că în intervalul 2017-2021 a fost emisă ”decizie de impunere”, nu aflăm în ce an, dar credem că este vorba doar de o decizie. Bineînţeles, este vorba despre decizia cu numărul 263, restul de 262, fiind decizii ce privesc alte imobile, probabil mult mai importante decât Hotelul Dacia. Cu siguranţă că, dat fiind numărul foarte mare de decizii, ne gândim că este vorba despre clădiri gen, Turnul din Pisa, Palatul Dogilor sau Capela Sixtină, monumente faţă de care Hotelul Dacia nu are aceiaşi notorietate, dar cu siguranţă că are aceiaşi valoare simbolică. Ştiţi ce reprezintă numărul 263? Reprezintă a 263-a parte din preocuparea administraţiei locale faţă de clădirea simbol a sătmărenilor. Atunci când spun a sătmărenilor, mă gândesc la cei care au construit acest imobil. Eu îi întreb pe sătmăreni, mai ştiţi o altă clădire, monument istoric, care să arate în halul în care arată Hotelul Dacia? Poate o fi, cu siguranţă, dat fiind faptul că s-au emis 262 de decizii de majorare a impozitului. Adică acei oameni vor plăti impozit majorat, în timp ce clădirea simbol a oraşului se degradează de ani de zile, iar primăria Satu Mare îi taxează doar pe unii dintre cetăţenii ei? Subliniez, doar pe unii! Să ne explice DITL Satu Mare, de ce în anii 2017, 2018, 2019 nu au fost emise decizii de majorare a impozitului faţă de proprietarii acestui imobil? Şi o întrebare directă pentru domnul distins economist, Tincu Vasile: absenţa acestei decizii de majorare a impozitului, ajută la realizarea unei transfer de proprietate a unui monument istoric?

Adrian Felician Cozma, deputat PNL