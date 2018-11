Hotărârile Comisiei de disciplină AJF

În cadrul şedinţei Comisiei de disciplină AJF Satu Mare s-au luat marţi următoarele hotărâri:



• La Voinţa Doba – CSM Satu Mare, echipa din Doba nu s-a prezentat la joc. Omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei CSM, iar echipa din Doba va fi amendată cu 400 de lei.

• La AS Livada – Sportul Botiz, delegaţii ambelor echipe + oficialii partidei sunt invitaţi pentru audieri, la şedinţa care va avea loc în 20.11.2018, ora 16:00.

• La Kneho Urziceni – Dacia Supur, delegaţii ambelor echipe şi oficialii partidei sunt invitaţi pentru audieri, la şedinţa care va avea loc în 20.11.2018, ora 17:00.

• La jocul Someşul Odoreu – Voinţa Lazuri a fost eliminat jucătorul Horotan Darius (Odoreu) pentru fault în postură de ultim apărător. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 45 de lei. Tot la acest joc a fost eliminat Szucs Gergo (Lazuri) pentru injurii la adresa arbitrilor. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 75 de lei.

• La AS Dumbrava – Egri Sasok Agriş a fost eliminat Varga Joszef (Agriş) pentru cumul de cartonaşe galbene. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 de lei. La acest joc, delegatul Marton Nicolae a depus o contestaţie în pauza jocului. Pentru clarificarea situaţiei, sunt invitaţi delegatul echipei gazdă şi oficialii jocului la şedinţa care va avea loc în 20.11.2018, ora 18:00.

• La jocul Schwaben Kalmandi Cămin – AS Căpleni (4 noiembrie 2018), referitor la contestaţia depusă de AS Căpleni, Comisia a hotărât omologarea rezultatului cu 3-0 în favoarea echipei AS Căpleni şi amendarea echipei din Cămin cu 300 de lei pentru folosirea unui jucător fără drept de joc.