HOMOROADE: Poştaş reclamat pentru nesimţire

Pe pagina de FaceBook Informaţia Zilei am primit o reclamaţie a unei localnice din comuna Homoroade, care este nemulţumită de felul în care poştaşul înţelege să-şi facă datoria.

Acesta este acuzat de faptul că duce cu întârziere facturile la anumiţi homorodeni, motiv pentru care sunt în pericol de a fi debranşaţi de la anumite ultilităţi.

Redăm, în continuare, conţinutul reclamaţiei Mariei Neamţ, cititoare a ziarului Informaţia Zilei:

„Ruşine Poştei Române cu un angajat precum cel din comuna Homoroade, Nicoară Ioan. Acest om de o nesimşire ieşită din comun se comportă ca un mizerabil faţă de cei pe care ar trebui să îi servească prin prisma meseriei. Meserie pe care a transformat-o într-o afacere proprie.

Mama mea, femeie onorabilă şi cu o responsabilitate mare faţă de tot, este tot pe punctul de a fi întreruptă de la utilităţile gen electricitate şi televiziune, pe motiv că nu îi duce facturile la timp. Motivul fiind că nu are timp şi că o să fie mami la zi cu toate doar atunci când o să fie fiul ei poştaş.

Acest gen de răspuns i l-a dat mamei mele. Scadenţa facturilor e întotdeauna în data de 31 a lunii, iar el încă în data de 7 a următoarei luni nu i-a dus factura. Azi dimineaţă l-am sunat de peste zece ori, iar când a răspuns în final şi l-am întrebat unde este factura m-a întrebat el pe mine dacă nu i-a dus-o deja mamei mele.

Iar la finalul conversaţiei m-a înjurat ca ultimul cioban. Dacă nu se simte capabil să îşi facă meseria şi nu are timp de ea, atunci cel mai ok ar fi să renunţe. Doar îi încurcă şi îi umileşte pe cei care ar trebui să îi servească.

Am să sesizez încă o dată Poşta şi Protecţia Consumatorilor să ia atitudine asupra acestui iresponsabil.

E a doua oară când mă confrunt cu el în decurs de un an. Şi nu doar eu pentru mama mea, ci întreg satul. Doar că nimeni nu a luat poziţie. Săracii pensionari… Îşi bate joc de ei…”, a declarat revoltată Maria Neamţ. cititoare a ziarului Informaţia Zilei.