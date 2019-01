“Hippolyt, lacheul” a înveselit publicul Trupei Harag Gyorgy

Continuând tradiţia spectacolelor muzicale cu care întâmpină fiecare Revelion, trupa Harag Gyorgy a Teatrului de Nord a propus de această dată o piesă celebră în Ungaria şi foarte ofertantă pentru actori şi public, însă realizarea ei scenică nu a depăşit o medie confortabilă.

Piesa lui István Zágon şi scenariul de film al lui Károly Nóti cu muzica lui Mihály Eisemann le-au adaptat pentru scena sătmăreană directorul artistic Bessenyei Gedo Istvan şi coregraful Bordas Attila. Ca multe asemenea spectacole, şi acesta era prevăzut să fie regizat de Bessenyei Istvan, dar moartea sa fulgerătoare în toamnă a făcut ca planurile să se schimbe şi a aruncat o umbră asupra proiectului, care s-a resimţit, credem noi, în rezultatul final.

Acest Hippolyt, lacheu de meserie, a slujit şaptesprezzece ani în casa unui conte şi a plecat de acolo, zice el, din scrupule morale (de fapt nimeni nu mai asculta de planificările lui stricte). De data asta e angajat de o Chiriţă unguroaică, soţia unui vagonetar scăpătat, şi purcede să întoarcă pe dos tabieturile familiei, după moda aristocratică, inclusiv schimbând de tot mobilele din casă, fapt care îl va exaspera pe Schneider-tatăl. Intriga sentimentală destul de banală o are în centru pe fiica familiei, frumoasa Terka, sedusă de un şofer care de fapt (desigur) era un nobil falit şi curtată cu jumătate de gură de infantilul fiu al unui notabil local care la o adică poate decide soarta unui contract bănos de salubrizare. Când mai apare şi o pipiţă dansatoare în peisaj lucrurile o iau razna de tot, dar se termină cu bine. Hippolyt, învins de realităţile vieţii burgheze, şi-a încheiat patetica misiune.

Cu o regie cuminte, fârâ îndrăzneli notabile, având o parte muzicală relativ banală (poate duetul servitorilor şi aria stăpânului casei, ambele în debutul actului al doilea, ies puţin în evidenţă), spectacolul trăieşte sau cade prin jocul actoricesc. Acompaniamentul a fost asigurat din nou de orchestra consacrată, cu Annamaria Manfredi, Anderco Peter, Zagoni Mihaly, Marcel Sabo şi Cserey Csaba, grup care susţine de foarte mult timp aceste spectacole tradiţionale.

Ne-am bucurat să-l regăsim pe Nagy Orban într-un rol mai consistent, dozând conştiincios exasperarea capului familiei şi dezvăluirea caracterului său slab, într-o prestaţie foarte bună având în vedere că timpul său pentru actorie e limitat de îndatoririle administrative. Moldovan Blanka încape bine în rolul soţiei vanitoase şi dacă vreodată Chiriţa va reveni pe scena sătmăreană credem că şi-a găsit interpreta ideală. Bogar Barbara aduce o tuşă de inteligenţă în portretul fetei de măritat care ştie ce vrea şi e mai mult decât o “icoană-ntr-un altar s-o pui”, iar partenerul ei, Bodea Tibor, transmite prin bruscheţea unor gesturi frământările contelui devenit şofer. În rolul lui Hippolyt, Gaal Gyula e scorţos, impecabil, zen, parcă prea corect şi prea polizat: în fond personajul trebuie să pară picat din altă lume, iar spectatorii mai vechi îşi mai amintesc prestaţia savuroasă în rol a lui Czintos Jozsef, ajutată probabil şi de o regie mai implicată. Decent cuplul servitorilor, Orban Zsolt şi Keresztes Agnes, cu un plus pentru cea din urmă, o actriţă tot mai interesantă. Peter Attila Zsolt evită de data asta şarjele în rolul lui Makats cel tânăr, fiind mai curând un complice decât un complicat, iar Dioszegi Attila are o prezenţă impunătoare în rolul consilierului şi am vrea să-l mai vedem.

Lăsăm la urmă prestaţia lui Gal Agnes în rolul picantei dansatoare Mimi ca să-i facem un compliment foarte mare pentru un actor: pur şi simplu n-am recunoscut-o pe scenă.