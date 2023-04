Hidroelectrica are bugetat pentru acest an un profit net de 3,6 miliarde lei

Compania Hidroelectrica are prevăzut pentru 2023 un profit brut de aproximativ 4,4 miliarde lei şi unul net de 3,66 miliarde lei, conform bugetului de venituri şi cheltuieli publicat în Monitorul Oficial.

Veniturile totale ale societăţii sunt stabilite la 11,63 miliarde lei, iar cheltuielile la 7,17 miliarde lei. Veniturile din exploatare sunt preconizate la 11,357 miliarde şi cheltuielile de exploatare la 7,13 miliarde lei. Pentru investiţii, Hidroelectrica are prevăzute cheltuieli de 994,611 milioane lei.

Hidroelectrica este lider în producţia de energie electrică şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicaţii în siguranţa naţională.

Într-un an hidrologic mediu, Hidroelectrica asigură 30% din totalul producţiei naţionale de energie electrică.

Acţionarii companiei sunt Statul român, prin Ministerul Energiei, cu 80,06% din acţiuni, şi Fondul Proprietatea, cu 19,94%.