Halep o înfruntă pe Wozniacki în marea finală de la Australian Open

În această dimineaţă, de la ora 10:30, la Eurosport

A fost odată, prin anii ’70, când jumătate din România era conectată la tenis, la meciurile pe care Ilie Năstase le avea, în finalele de la Roland Garros sau Wimbledon, cu americanul Stan Smith, sau cu SUA în Cupa Davis. Astazi, la fel ca în anii 70, românii vor fi cu ochii, cu gândul, cu sufletul, alături de Simona Halep.

Tenismena din România, numărul unu mondial va juca sâmbătă dimineaţă prima ei finală la Australian Open, primul mare turneu al anului. Halep o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki, a doua favorită a turneului şi fost număr unu mondial în urmă cu cinci ani.

Simona Halep, favorită numărul unu prin prisma clasamentului WTA, a fost cotată la casele de pariuri, la startul turneului, cu a cincea şansă de a termina învingătoare. Azi, după ce a bătut-o pe Kerber, casele de pariuri, o văd învingătoare pe Simona, cotă 1,70 faţă de 2,25 cât are germanca.

Dar în teren orice este posibil. Orice scenariu este posibil. Ambele jucătoare, fără niciun turneu de Grand Slam în palmars, îşi doresc enorm victoria, iar miza este uriaşă. Câştigătoarea turneului îşi asigură locul unu în lume pentru cel puţin câteva săptămâni sau mai mult. Apoi, foarte important, câştigătoarea încasează premiul cel mare, 3 milioane de dolari, în timp ce învinsa se alege “numai” cu 1,35 milioane. Dar, mai mult decât toate, faima va deveni uriaşă. Iar faima aduce multe alte avantaje.

Vorbind despre alte cifre, nu cele date de casele de pariuri, Caroline Wozniacki are un palmares pozitiv în meciurile directe, scor 4-2. Mai mult, în ultimul meci dintre cele două, daneza a învins-o la un scor umilitor pe Simona, 6-0, 6-2. S-a întâmplat în octombrie 2017, la Turneul Campionalor.

Cele două victorii ale Simonei au fost înregistrate la New Haven (2012), 6-2, 7-5 şi la Dubai (2015), 2-6, 6-1, 6-1. Dar Wozniacki o depăşeşte pe Simona şi la palmaresul individual. Daneza are 52 de finale jucate/ 27 de victorii în timp ce Simona, mai tânără cu un an, are 28 de finale disputate şi numai 16 victorii în turneele WTA. Dar, toate acestea probabil că nu vor conta prea mult în finala de sâmbătă. Dar noi sperăm cu toţii ca Simona Halep să termine învingătoare acest la Melbourne. Mai ales că o victorie a Simonei ar face să se vorbească mult, şi de bine, de România.

La final, pentru amatorii de statistici, vă prezentăm cele două variante de clasamente WTA în funcţie de rezultatul finalei.

Câştigătoare Simona

1. Simona Halep – 8.415 p

2. Caroline Wozniacki – 7.265 p

3. Elina Svitolina – 6.085 p

4. Garbine Muguruza – 5.690 p

5. Karolina Pliskova – 5.445 p

Câştigătoare Wozniacki

1. Caroline Wozniacki – 7.965 p

2. Simona Halep – 7.715 p

3. Elina Svitolina – 6.085 p

4. Garbine Muguruza – 5.690 p

5. Karolina Pliskova – 5.445 p.