Halep devine prima româncă campioană la Wimbledon! A zdrobit-o pe Serena Williams!

UPDATE: Simona Halep a bătut-o pe Serena Williams cu 6-2, 6-2 şi devine prima româncă care obţine marele trofeu de la Wimbledon. Meciul a durat mai puţin de o oră!

Mult aşteptata finală feminină de la Wimbledon, ediiţia 2019, se va disputa azi între Simona Halep (cap de serie nr. 7) şi Serenea Williams (de serie nr. 10). O finală între două tenismene de mare valoare, foste ocupante al fotoliului de lider în ierrarhia WTA dar care nu au figurat la start printre principalele favorite. Ambele au avut însă evoluţii de excepţie pe parcursul turneului, iar în semifinale, atât Simona cât şi Sereana, au defilat în faţa adversarelor lor.

Cine va câştiga ediţia 2019? Greu de spus, dar noi românii o vrem câştigătoare pe Simona Halep. Iar tenismena din România are suficiente argumente de partea ei. Tinereţea, vigoare, mobilitatea, viteza de deplasare, tehnicitatea etc. Mai puţin palmaresul direct şi cel general care îi este net favorabil Serenei.

Simona Halep, 27 de ani, nr. 7 WTA înaintea acestui turneu, fost numărul 1 WTA vreme de 72 de săptămâni, are în palmares un singur titlu de Grand Slam, la Roland Garos în 2018. Mai are alte trei finale, toate pierdute, la Roland Garros în 2017 şi la Melbourne în 2018. La Wimbledon cel mai departe a ajuns în 2014 când a atins faza semifinalelor. La ediţia din acest an Simona Halep a pierdut un singur set în 6 partide, împotriva Mihaelei Buzărnescu.

De cealaltă parte, Serena Williams (nr. 10 WTA), ajunsă la 37 de ani, are un palmares uimitor, 23 de titluri de Grand Slam, 7 victorii la Wimbledon, (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016), dar şi trei finale pierdute, (2004, 2008 şi 2018). A fost numărul 1 în lume peste 300 de săptămâni, poziţie pe care pierdut-o în 2017 după ce a născut. A revenit anul trecut la Roland Garros, dar de atunci şi până înaintea turneului de la Wimbledon nu a înregistrat performanţe deosebite. Poate rămâne tot aşa şi după acest turneu.

De ştiut:

• Până la calificarea în finala de la Wimbledon, Simona Halep a pierdut un singur set, împotriva Mihaelei Buzărnescu.

• Serena Williams are la casele de pariuri o cotă de 1.56 în timp ce Simona Halep are o cotă de 2.45.

• Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon, în proba de simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele finale fiind pierdute.

• Câştigătoarea Wimbledon-ului va încasa 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA în timp ce finalista seva alege cu 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro) şi 1.300 de puncte WTA.

• Începând de luni, indiferent de rezultatul din finală, Simona va urca pe locul 4 în clasamentul WTA de simplu.

Marea finală începe azi la ora 16:00 şi va fi televizată în direct de Eurosport.