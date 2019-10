Halep – Andreescu, luni, după ora 14:00

Ultimul mare turneu de tenis al anului, din circuitul WTA, este găzduit de orașul Shenzhen din China. Turneul Campioanelor 2019 va începe, a început de fapt, pe 27 octombrie, şi se va încheia pe 3 noiembrie.

La competiţia care se va desfăşura pentru prima dată la Shenzhen sunt calificate, conform punctajului obținut, cele mai bune 8 jucătoare ale lumii din anul 2019. În ordinea punctajului au obținut calificarea următoarele tenismene: Ashleigh Barty 6.476 puncte, Karolina Pliskova 5.315, Naomi Osaka 5.246, Bianca Andreescu 5.041, Simona Halep 4.962, Petra Kvitova 4.401, Belinda Bencic 4.122, Elina Svitolina 3.995.

Cele 8 tenismene au fost repartizate, după tragerea la sorți, în 2 grupe a câte patru. Simona Halep a căzut în Grupa Violet alături de Karolina Pliskova, Elina Svitolina și Bianca Andreescu.

În Grupa Roșie au fost trimise de sorți Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Petra Kvitova și Belinda Bencic.

Primele meciuri s-au disputat duminică. Cele care au deschis ”balul” au fost Naomi Osaka și Petra Kvitova.

Luni, duel de foc între două românce, Simona Halep și Bianca Andreescu

Simona Halep, numărul cinci mondial și spre care se îndreaptă atenția noastră, câștigătoarea titlului la Wimbledon anul acesta, este calificată pentru a șasea oară la Turneul Campioanelor. Românca nu a câștigat însă niciodată acest turneu, dar a jucat finala din 2014.

Simona va debuta luni. Adversara ?! Nimeni alta decât Bianca Andreescu, numărul 4 WTA. Un meci cu o încăcătură deosebită între Simona și Bianca care nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA. Interesul este dat și de faptul că Bianca este româncă de origine, născută din părinți români dar, stabilită fiind în Canada, reprezintă această țară. Așa au vrut sorții!

Meciul dintre Simona și Bianca, primul dintre cele două tenismene, se va disputa luni, în jurul orei 14.00, ora României. Favorita ? Casele de pariuri o văd pe Bianca drept învingătoare.. Oarecum e și normal având în vedere sezonul excelent reușit de tânăra tenismenă, învingătoare la US Open și care a început anul în jurul locului 120 și l-a încheiat pe locul 4. De altfel, Simona Halep nu este văzută printre favorite la câștigarea turneului, fiind cotată de unele case de pariuri cu a 5-a șansă sau chiar și cu ultima șansă. Logică această poziționare a caselor de pariuri având în vedere faptul că tensimena noastră, cu excepția succesului de la Wimbledon, a avut un an cenușiu. Iar acum revine pe teren după ce a lipsit mai bine de o lună din circuit din cauza problemelor de sănătate. Plus că, așa se pare, tenisul a trecut pe plan secund ea fiind preocupată mai curând de căsătoria cu partenerul ei. Una peste alta însă, Simona Halep poate câștiga acest turneu. Mai ales că îl va avea alături pe Darren Cahill, antrenorul cu care a ajuns pe primul loc în lume.

Un alt argument favorabil Simonei Halep este că are, cu o excepție, palmares pozitiv în fața tuturor jucătoarelor pe care le-ar putea întâlni la Shenzhen.

Excepția se numește Belinda Bencic cu care are scor egal.

Simona Halep are 3-1 la „directe” cu Barty, 7-3 cu Pliskova, 4-1 cu Osaka, 3-1 cu Kvitova, 2-2 cu Bencic, 5-4 cu Svitolina, iar cu Bianca Andreescu va juca în premieră luni.

Premii uriașe la Turneul Campioanelor

Premiile de la Shenzhen, în valoare de 14 milioane de dolari, sunt cele mai mari acordate vreodată la Turneul Campioanelor. Iar câștigurie tenismenelor calificate indiferent de rezultate, vor fi uriașe.

•14 milioane de dolari sunt premiile totale la Shenzhen

• 4,725 câştigă campioana dacă va câștiga toate meciurile

• 4,12 milioane de dolari câştigă campioana dacă are doar o victorie în grupă

• 305.000 dolari se asigură pentru o victorie în grupă.

În comparație, ne referim la câștigătoare, Elina Svitolina învingătoarea din 2018, care a câștigat turneul neînvinsă, a încasat 2,36 milioane de dolari.

Programul meciurilor:

Ziua 1 – Grupa Roșie

Meci 1: Naomi Osaka – Petra Kvitova X-X

Meci 2: Ashleigh Barty – Belinda Bencic X-X

Ziua 2 – GR

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 (marți, 12:30, Digi Sport 2)

Pierzătoare meci 1 – Pierzătoare meci 2 (marți, 14:00, Digi Sport 2)

Ziua 3 – GR

Învingătoare meci 1 – Pierzătoare meci 2 (joi, 12:30, Digi Sport 2)

Învingătoare meci 2 – Pierzătoare meci 1 (joi, 14:00, Digi Sport 2)

Ziua 1 – Grupa Violet

Meci 1: Karolina Pliskova – Elina Svitolina (luni, 12:30, Digi Sport 2)

Meci 2: Simona Halep – Bianca Andreescu (luni, 14:00, Digi Sport 2)

Ziua 2 – GV

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 (miercuri, 12:30, Digi Sport 2)

Pierzătoare meci 1 – Pierzătoare meci 2 (miercuri, 14:00, Digi Sport 2)

Ziua 3 – GV

Învingătoare meci 1 – Pierzătoare meci 2 (vineri, 12:30, Digi Sport 2)

Învingătoare meci 2 – Pierzătoare meci 1 (vineri, 14:00, Digi Sport 2)

Semifinale

Semifinala 1: Câștigătoare Grupa Roșie – Locul 2 din Grupa Violet (sâmbătă, 12:30, Digi Sport 2)

Semifinala 2: Câștigătoare Grupa Violet – Locul 2 din Grupa Roșie (sâmbătă, 14:00, Digi Sport 2)

Finală: câștigătoare semifinala 1 – câștigătoare semifinala 2 (duminică, 3 noiembrie, 13:30, Digi Sport 2).