Halep a pierdut primul meci al anului

Simona Halep (1 WTA) a început anul competiţional cu o înfrângere. Românca a fost eliminată în turul al doilea de la Sydney de australianca Ashleigh Barty (15 WTA), scor 4-6, 4-6.

Pentru participarea la acest turneu, Simona Halep va primi un cec de 11.620 dolari şi 55 de puncte. Următorul turneu pentru Halep va fi Australian Open, primul Grand Slam al anului, de la Melbourne, unde anul trecut a jucat finala. Primul Marele Şlem al anului se va desfăşura în perioada 14-27 ianuarie.

“A fost un meci bun, după aproape 4 luni de când am jucat ultima dată, la US Open, un meci întreg. Cred că am fost la un nivel bun azi, nu am fost inspirată la unele puncte importante. Ea a jucat foarte bine, slice-ul ei a fost foarte bun azi. A meritat să câştige acest meci, dar şi eu am fost foarte aproape să câştig. Am avut multe şanse să trec în avantaj, dar nu am putut. Simt că încă nu am ritmul necesar. Nu am simţit nicio durere azi, sunt fericită, e un semn minunat. Acum vreau să mă recuperez şi voi vedea cum mă simt mâine dimineaţă, asta e important. E dificil să spun cât de departe pot ajunge la Melbourne, ţinând cont că nu am meciuri jucate, nu am făcut o pregătire bună. Căldura nu e uşor de suportat, aşa că merg acolo, voi încerca să joc mai bine decât azi şi vom vedea”, a declarat Simona Halep după meci.