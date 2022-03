Hailey Bieber, internată de urgenţă

Hailey Biber a trecut printr-o sperietură zdravănă. Soţia lui Justin Bieber a ajuns de urgenţă la spital, după ce a experimentat simptome asemănătoare unui atac vascular cerebral, cauzate de un cheag de sânge format în creier.

„Joi dimineaţă, luam micul dejun cu soţul meu, când am simţit că am simptome de AVC şi am fost dusă la spital. Acolo, medicii au aflat că aveam un mic cheag de sânge la creier, care mi-a cauzat o scurtă lipsă de oxigen. Corpul meu şi-a făcut treaba şi a trecut de la sine. M-am recuperat complet în câteva ore. Deşi acesta a fost, cu siguranţă, unul dintre cele mai înfricoşătoare momente prin care am trecut vreodată, sunt acasă acum şi mă simt bine. Sunt foarte recunoscătoare medicilor şi asistentelor care au avut grijă de mine”, le-a povestit Hailey fanilor care o urmăresc pe Instagram.

Modelul le-a mulţumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de susţinere şi i-au urat să se facă bine repede. Soţia lui Justin Biber nu se mai putea mişca normal şi avea simptome cu care se confruntă mai degrabă vârstnicii, aşa că a fost dusă urgent la un spital din Palm Springs.

Conform surselor citate de TMZ, problemele cu care s-a ales Hailey ar putea fi datorate infecţiei cu SARS-CoV-2, însă medicii nu au un răspuns concret deocamdată. În urmă cu câteva săptămâni, soţul ei a fost diagnosticat cu Covid-19 şi şi-a amânat mai multe concerte.