Haihui prin Micro 16: puţine magazine, multe băruleţe cu băutură ieftină

Alimentarele s-au cam închis din cauza supermagazinelor de la marginea oraşului

De bună dimineaţă, în plimbările noastre haihui prin cartiere, întâlnim oameni care nu par deloc somnoroşi şi umplu magazinele pentru a-şi cumpăra de-ale gurii chiar de la ora 7. Iar micile sau chiar marile alimentare din cartier sunt conştiente de faptul că de cele mai multe ori programul de funcţionare face diferenţa.



Puţin după ora 7 am ajuns în Micro 16. Un cartier mare, plin la rândul său, ca Micro 14 şi 15, de săli de jocuri de noroc şi pariuri sportive, baruri mai mult sau mai puţin selecte şi crâşme. Bodegi, baruri, dughene deschise cu noaptea-n cap şi cu terase, dacă se pot numi terase, pline. O plimbare pe doar şase străzi din cartier ne-a scos în faţă nici mai mult, nici mai puţin de 16 baruri.

Forfotă mare în cartier, cu alte cuvinte. Că doar nu degeaba se spune că cine se trezeşte de dimineaţă departe ajunge. Dacă Micro 15, datorită numărului mare al magazinelor de haine vechi şi noi, e un fel de cartier fashion al Sătmarului, Micro 16 pare să fie un cartier numai bun pentru saloane de înfrumuseţare.

Am numărat câteva, la parterul blocurilor de pe Bulevardul Muncii, Sănătăţii şi alte alei. Sunt din belşug, dar nu mai multe ca barurile, desigur. Cartierul nu duce lipsă nici de aprozare, şi ele destul de multe la număr, mai ales că Piaţa Someş nu e chiar la o aruncătură de băţ de cei ce locuiesc, de exemplu, pe Brânduşa. Aşa se face că funcţionează câteva în zonă. Cei care nu merg la aprozar au oricum la discreţie legume, fructe şi zarzavaturi în magazinele de cartier, fie ele mici sau mai mari.

Magazine alimentare frumos aranjate şi curate

Intrăm în Micro 16 pe strada Astronauţilor, intrare asigurată de un bar cu terasă, sală de jocuri, pariuri sportive, un magazin mixt şi o brutărie. Toate deschise la ora 7 şi 15 când am ajuns noi. Oră la care se cumpără pâinea, laptele, cafeaua. O luăm la stânga, pe Bulevardul Muncii, un bulevard încărcat pe care am găsit două băruleţe de cartier cu câteva mese şi scaune puse în faţă, un salon de coafură, un aprozar, o farmacie şi o alimentară pe nume Anemona. Autoservire, personal drăguţ, oameni care par să se cunoască bine între ei, vecini care se întâlnesc frecvent în timpul unei zile prin jurul blocului. Am remarcat ordinea de pe rafturi, preţurile afişate chiar în dreptul produselor şi asta nu doar la Anemona, ci şi în Supermarketul Barta Ati de pe Brânduşa, în Derşidan Market pe strada Zenit. Deşi unele alimentări au doar o casă de marcat sau două, dar e deschisă numai una, în cartiere totul merge mai repede când e vorba de aşteptarea la rând pentru a plăti pentru cele cumpărate. E adevărat că nici coşurile nu sunt pline ca în hipermarketuri. Cartierul e în apropierea gigantului Auchan şi totuşi are multe alimentări la parterul blocurilor, semn că locuitorii din zonă nu merg neapărat la distanţă pentru un preţ mai bun. Mai ales vârstnicii. Cornelica Vass, o pensionară ce locuieşte de peste 40 de ani în Micro 16, pe Aleea Universului, ne-a spus la ieşirea din magazinul Nicovid ce funcţionează în franciza “La doi paşi” că nu merge în hipermarketuri decât o dată sau cel mult de două ori într-un an: “Sunt văduvă de şapte ani. Cât gătesc eu, cât consum eu în fiecare lună nu e ceva spectaculos. Ajung la hipermarket când mă duc copiii cu maşina. O pungă de tăieţei sau un kilogram de făină ori un litru de ulei îmi iau şi de la bloc din alimentară”.

Oferta zilei, oferta lunii

Pe strada Brânduşa, în jurul parcului, pe o parte şi pe alta sunt o pizzerie, o sală de jocuri, pariuri sportive, un bar, încă un bar şi două case de pariuri. Printre ele un aprozar, un magazin Profi, un supermarket CBA Barta Ati, un atelier pentru reparaţii frigidere. Pe colţ cu Bulevardul Sănătăţii e magazinul Unicarm, mare şi cu program atractiv de lucru, de la ora 7 deschis. Ceea ce e specific magazinelor din cartiere e că îşi afişează pe geamurile de la intrare ofertele. În general sunt trecute ofertele zilei, dar unele magazine practică alt stil, şi anume ofertele lunii. E cazul Derşidan Market de pe strada Zenit, care are în fiecare lună anumite oferte şi la diverse produse, nu neapărat alimentare.

Revenim pe Sănătăţii, venind de pe Brânduşa, şi găsim la parter de blocuri un bar cu terasă, un aprozar, un magazin naturist, un salon de înfrumuseţare, un atelier de reparat umbrele, brichete, tocilărie şi alte obiecte de uz personal, din nou o coafură, frizerie, manichiură, pedichiură, cosmetică şi masaj, un bar, iar între blocuri un supermarket CBA Barta Ati.

Lacătul pus pe majoritatea spaţiilor comerciale de pe strada Aurora

Aproape la fiecare colţ de stradă e câte un aparat de la care se poate cumpăra lapte, dozator. Ajungem pe strada Aurora unde nimic nu mai e cum era, în sensul că e o zonă în care tot ce funcţiona, ABC-urile de la parter de bloc, şi-au închis porţile. A mai rămas un băruleţ mic cu două mese puse pe trotuar şi câteva scaune. Patru spaţii de magazine alimentare mici, chiar cinci, au lacătul pus.

Încheiem plimbarea noastră haihui prin Micro 16 cu Aleea Universului, aleea magazinelor din cartier, un fel de zona Brânduşa. Din nou sală de jocuri de noroc, două farmacii, un bar cu terasă, dar şi o librărie, magazine cu de toate, de la haine la cratiţe şi oale, un aprozar, o florărie, o brutărie şi două magazine alimentare. Fiecare îşi atrage clientela cum ştie mai bine. În plus, în cartier funcţionează prea bine chestia cu obişnuinţa. Oamenii merg unde le place, merg unde ştiu cum e aşezată marfa pe raioane, merg unde vânzătoarea nu doar că îi serveşte, dar şi îi ascultă. Cam aşa e în cartier. Următorul popas e programat în Cartierul Micro 17.