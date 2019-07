Hai-hui: Soarelui şi Micro 17, zona saloanelor de înfrumuseţare pentru femei

Cartierul Soarelui şi Micro 17. O zonă frumoasă a Sătmarului, aglomerată în acelaşi timp, multe, multe blocuri, alei înguste pe care nu mai e loc să arunci un ac de numărul mare de maşini. De-a lungul ultimilor ani, nici pata asupra zonei, pusă de locuitori de pe Ostrovului, nu mai e atât de… gri. O nouă plimbare hai-hui prin cartiere şi primul popas făcut chiar pe strada Ostrovului.

Magazine alimentare de cartier, la parterul blocurilor, mai multe decât crâşme. La prima vedere chiar pare surprinzător. Şi-a pus lacătul pe uşa de la intrare barul de pe Ostrovului, cu terasă din lemn, ce funcţiona chiar la urcarea pe dig şi s-a zis cu egalitatea dintre numărul de alimentări şi cel de baruri în zonă.

Strada Ostrovului are alimentările ei

Găsim la parterul blocului cu numărul 2 un fel de mic ABC. Nu mic, ci foarte mic, că nu încap în el patru clienţi decât bine înghesuiţi. E bun pentru un flacon de suc, o pâine sau un ulei dacă rămâi fără, ne spune un bătrânel care aştepta să se deschidă, că la 10 fără ceva, când am ajuns noi, era închis. S-a dus patronul după marfă şi deschide imediat ce ajunge înapoi, ne spune acelaşi client fidel. Mic, dar util pentru cei din zonă. Un magazin ceva mai mare şi foarte bine aprovizionat e pe Ostrovului în jos, spre ieşirea către Independenţei, pe partea stângă. Mai e pe Ostrovului magazinul denumit Onorica, tot non-stop, după cum e specificat pe o siglă, la intrare. În plus, cei ce locuiesc în zonă sunt la câţiva paşi de strada Lucian Blaga (strada pe care e şi Grădiniţa Draga Mea), unde la fel, este un chioşc deschis non stop, un magazin alimentar mic, un aprozar, o farmacie, un market Nicovid, un service pentru frigidere ce e acolo de când lumea şi vreo trei magazine cu haine. Cât despre baruri, crâşme şi săli de jocuri, Soarelui şi Micro 17 au cu ce se lăuda la acest capitol. Pe Ostrovului am găsit barul cu terasă Melody, bine populat vorba vine la ora 10, pe Lucian Blaga de la intersecţia cu Independenţei până la intrarea pe Ostrovului cinci baruri cu terasă şi o sală de jocuri.

Pantofar şi reparaţii TV

Ieşim de pe Lucian Blaga şi o luăm pe Bulevardul Independenţei. La o aruncătură de băţ de bulervardul principal e un supermarket Profi. Alimentări sau ABC-uri nu se mai găsesc în zonă până la Poştă, unde la dreapta, pe strada Ion Vidu, funcţionează pun punct alimentar non-stop sau pe Păuleştiului, unde la parterul unui bloc e deschis de foarte mulţi ani un magazin Santec. Pe Bulevardul Independenţei am numărat numai saloane de înfrumuseţare, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi alte servicii de gen: Essence, Aniko, Nina şi alte nume şi prenume. Pe strada Măcinului, la câţiva paşi de Independenţei, Salon Camelia, pe strada Dima un aprozar, printre blocuri pe străduţe câteva cabinete medicale. Un singur magazin naturist, un pantofar, un atelier de reparat televizoare, o vinotecă, un amanet, un schimb valutar, un magazin de piese auto, un magazin cu haine noi, o măcelărie şi o librărie. E aproape piaţa din cartier şi cel mai probabil oamenii preferă să meargă acolo. În plus pe strada Ion Vidu e şi alimentara deschisă 24 de ore din 24.

Saloane pentru reprezentantele sexului frumos, baruri şi terase pentru domni

Dacă saloanele de înfrumuseţare sunt pentru doamne şi domnişoare şi sunt destul de multe la număr pentru un cartier al oraşului, iată că şi domnii au la dispoziţie ceva ce pare a fi doar al lor: barurile, terasele, crâşmele şi sălile de jocuri. Nu spunem că nu sunt frecventate şi de reprezentantele sexului frumos, dar din ce am observat noi pe terase, bărbaţii sunt principalii clienţi. Asta mai ales la cârciumile de cartier. Terasă plină la 10 dimineaţa şi la Palmierul, cafe barul de pe Ion Vidu, dar şi la barul Ariani de pe Independenţei. Ce se bea? Nicidecum cafea la mesele de pe terasă. Baruri ce deschid la ora 6 şi au clienţii lor, de-ai casei. Dimineaţa după cafeluţă se trece la vodcă, lichior sau rom, foarte ieftine, la numai 1,5 lei/100 de ml. Numai atâta costă. Prin anul 2009 costa cam 1,1 leu aceeaşi unitate de măsură. La zece ani distanţă e 1,5 lei, s-a scumpit doar cu 40 de bănuţi. Pălinca ambalată costă 6 lei/100 ml în acest gen de baruri de cartier, iar cine vrea un cognac trebuie să scoată din buzunar 6,4 lei pe un păhărel de-o sută. Sunt multe baruri în zonă şi multe săli de jocuri: cel puţin opt baruri de cartier şi trei săli mari de jocuri. Astea numai pe Bulevardul Independenţei şi strada Ion Vidu ce duce spre strada Păuleştiului.

Săli de jocuri şi pariuri în Soarelui

Dacă ne întoarcem în sensul giratoriu din Soarelui găsim mult mai multe: numai pe Bulevardul Lucian Blaga, la parterul blocurilor din sens, sunt cel puţin două case de pariuri şi două săli de jocuri de noroc presărate printre două covrigării, un bancomat, o plăcintărie şi un second hand. Să fie Soarelui şi Micro 17 Las Vegas-ul Sătmarului? Reluăm numărătoarea de pe Ostrovului pe Lucian Blaga şi Independenţei până în capăt: şase magazine alimentare de cartier din care un chioşc şi un ABC cu program non-stop, 22 de baruri, săli de jocuri de noroc şi pariuri sportive, 6 saloane de înfrumuseţare, o librărie, un loto, vreo trei aprozare, două fast – food-uri şi câteva cabinete medicale. Se pare că dacă în Micro 16 sunt destul de multe puncte alimentare în jurul blocurilor, în Micro 17 existând piaţa şi magazinele de lângă ea nu mai sunt atât de necesare ABC-urile de la bloc. În plus, e şi aproape noul market deschis de Carrefour în care a fost cândva Billa. Şi e aproape şi mall-ul cu gigantul său în domeniul alimentar.