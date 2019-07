Hai-hui prin magazinele din Satu Mare. Să le luăm pe rând: Azi, Satu Mare Shopping

Plazza, un Mall primitor cu produse ieftine

Săptămâna am început-o cu stângul, dacă e să revedem imaginile ce ni s-au întipărit în minte după plimbarea noastră hai-hui prin cartierul de pe strada Botizului. Aşa că am zis să încercăm să scăpăm de acele imagini gri ce ne-au purtat în anii de dinainte de 1989, cartier al plăcilor de beton pe carosabil şi pe trotuare, şi să facem o vizită în Satu Mare Shopping Plazza, centrul de cumpărături de lângă Piaţa Mare.

Şi bine am şi făcut pentru că, povestind cu oamenii, unii aflaţi la cumpărături la Profi, alţii alegându-şi articole vestimentare sau încălţăminte de la magazinele din incintă, ne-am mai înseninat ziua şi am mai aflat câte ceva.

Cumpărătorilor le place la Shopping Plazza şi pentru parcarea subterană

În primul rând, în Shopping Plazza Satu Mare nu te plouă, nu te arde soarele, te bucuri de scări rulante în deplasarea de la un etaj la altul şi la urcare, dar şi la coborâre. Poţi să iei sesiunea de shopping în serios ca pe ceva relaxant. La parter, primul popas l-am făcut la Profi. La doi paşi de piaţă, magazinul alimentar, adaptat foarte bine ca program la cerinţele consumatorilor, deschide la 7 şi închide la 22, chiar şi sâmbătă. Curat, organizat, cu de toate. Satu Mare Shopping Plazza este deschis şi el cu un program atractiv, de la 9 la 21 în fiecare zi, iar faptul că dispune de locuri de parcare în subteran atrage sătmărenii. Nu ai veşnica problemă să găseşti un loc de parcare, să mai găseşti şi un tonomat ca să îţi cumperi tichet de parcare, iar mai apoi să te şi stresezi ca nu cumva să depăşeşti timpul şi să te trezeşti cu amenda pe parbriz. Parchezi liniştit în parcarea clienţilor Shopping Plazza şi îţi vezi de treaba ta, fie că mergi la cumpărături, fie că mergi la sport. Am întâlnit foarte mulţi tineri care mergeau la etajul superior al Plazza-ului pentru fitness şi alte tipuri de antrenament. Şi am remarcat mulţi adolescenţi cu rucsacul cu echipament sportiv în spate, atât la urcare, cât şi la coborâre.

Haine de marcă, mai ieftine ca şi cele fără nume din piaţă

Revenim la parter, ieşim din Profi şi intrăm în spaţiul cumpărăturilor. La parter H&M pentru doamne, cât vezi cu ochii. Şi numeroase tinere în căutarea a ceva. Ştim că de regulă doamnele pornesc după ceva şi ajung cu altceva acasă, dar asta e altă poveste. Cert e că preţurile de la H&M, cele de la Pepco din Shopping Plazza Satu Mare sunt cu mult mai mici decât cele practicate de magazinaşele de haine din piaţă. De unde şi explicaţia că acelea supravieţuiesc cu greu. Am intrat şi la Pepco, situat tot la parterul centrului de cumpărături, unde la fel, reduceri masive de preţ şi mulţi clienţi. Deşi era înainte de ora prânzului, aveai destul de mult timp să aştepţi la casa de marcat. “Şi normal că vin aici să iau body pentru bebeluşul meu şi ce îi mai trebuie. Aici dau pe un tricou de vară nou-nouţ şi care se comportă bine la spălat 3 lei, de exemplu, că e la reducere. Unde găsesc eu mai ieftin?”, ne spune o mămică aflată la Pepco.

Oraşul Copiilor, cafenea şi încălţăminte

Urcăm la primul etaj, ocupat în mare parte de aceeaşi firmă H&M, doar că de această dată pe rafturi şi raioane are produse pentru bărbaţi şi copii. La fel, mulţi cumpărători. La etajul următor, pe 600 de metri pătraţi e mare veselie şi era plin de prichindei la ora la care am ajuns noi. Funcţionează Oraşul Copiilor şi, spre bucuria părinţilor, şi o cafenea pentru cei mari, numai bună de luat o pauză şi savurat ceva. Un magazin de încălţăminte la acelaşi etaj ne-a atras privirile, Leotex Collection, iar după ce ne-am desprins de vitrine, am mers la etajul al treilea, la Coccodrillo şi Laguna, acesta din urmă magazin de prezentare pentru mobilier.