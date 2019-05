Hai-hui prin magazinele din Satu Mare. Le luăm pe rând: azi Kaufland

Săptămâna aceasta am pornit hai-hui prin marile magazine din Sătmar. Ne-am amintit cu toţii de vremurile în care îşi deschidea porţile primul supermarket, hypermarket, constatând şi repeziciunea cu care au dispărut numeroase magazine de cartier, ai căror clienţi i-au “înghiţit” marile lanţuri de magazine.

Am pornit în călătoria noastră printre rafturi pentru a vedea atât partea frumoasă, cât şi cea mai puţin frumoasă, a acestor centre comerciale, dacă le putem numi aşa. Şi, mai mult decât atât, pentru a stârni cu dumneavoastră, cititorii noştri, un dialog pe această temă. Iar discuţiile s-au ţinut lanţ, unele chiar de bun augur pentru că aceia care au urmărit comentariile cititorilor materialului despre magazinul Lidl de pe strada Rodnei au primit şi informaţii despre preţurile la anumite produse.

De la Lidl am mers la Kaufland, rămânând tot pe zona centrală a oraşului. La Kauflandul cel nou deschis mai de curând cu intrare dinspre strada Botizului şi de pe Corvinilor. Înainte de a descrie niţel cele ce ne-au atras atenţia în acest mare magazin, vom reda câteva din comentariile cititorilor Informaţia Zilei la materialul referitor la Lidl. Sunt comentarii fie publicate direct pe site-ul nostru, fie de pe pagina de Facebook Informaţia Zilei Satu Mare sau trimise direct pe adresa de e-mail. Aflăm de la cititorul nostru Kovacs Attila că mai toate supermarketurile au preţurile umflate la produsele non alimentare: “Ce am văzut mai recent sunt seminţele Agrosel de la Carrefour care costă acolo 2,99 lei, iar în orice fito-farmacie mică sunt la jumate de preţ. Românul nu observă diferenţa. Păcat ca la noi în ţară nu e ca în Ungaria de exemplu, la noi nu este permisă publicitatea comparativă. Magazinul de 30 mp de la colţul blocului ar fi foarte bucuros să arate că preţul la el este mai mic decât în hypermarket”. Un alt cititor comentează: “Nu am fost încă la supermarcheturile sătmărene, pe unde locuiesc eu supermarcheturile au parcări subterane sau la etaj şi nu încurcă circulaţia. Întrebarea mea e: Ăştia au f[cut mega magazinele astea prin oraş şi nu au parcări subterane sau la etaj?”. Acest comentariu vine mai ales în condiţiile unui trafic destul de dificil în zona Lidl-ului nou construit la cap Pod Golescu, lângă Biserica Ortodoxă.

Revenim la Kaufland, la cel nou, magazinul care pare să aibă un număr de locuri echilibrat, în sensul că dacă nu punem la socoteală zilele de dinaintea sărbătorilor legale, când oamenii dau buluc la cumpărături peste tot, găseşti un loc de parcare.

Unele etichete au lacune în ceea ce priveşte ţara de origine

Intrarea în magazin este şi ea una plăcut amenajată, spaţioasă, ai refugiu pentru a servi un produs de patiserie sau o cafea, ai posibilitatea de a apela la serviciile unei farmacii. Kaufland-ul cel nou nu pare în schimb chiar aşa de spaţios precum e cel vechi şi credem că e mult loc de mai bine la aşezarea tuturor produselor din magazin într-o oarecare ordine pentru că, înarmate cu lista de cumpărături, gospodinele ar putea pierde prea mult timp printre rafturi, învârtindu-se hai-hui după una – alta. Primele produse, fructele şi legumele. Am căutat insistent produse româneşti la acest capitol, însă nu am găsit. Prune din Grecia, avocado din Peru, piersici din Spania, roşii din Turcia, pere din Olanda, iar mere, multe mere, dar toate din Polonia. Unele etichete au lacune în ceea ce priveşte ţara de origine, mai ales la produsele eco.

Sunt multe produse eco, de la eco roşii la eco mere, eco kiwi, la eco ghimbir sau eco portocale. Sesizăm diferenţa de preţ dintre roşia de Turcia şi eco roşia de nu ştim de unde. Că nu scrie pe etichetă. Sau să fie şi ea “eco etichetă”? Dacă tot suntem la capitolul etichete, o luăm la dreapta pe rândul cu apă şi fel de fel de băuturi carbogazoase. Sunt acolo baxuri dintr-un sortiment care nu au etichetă de preţ. Luăm un flacon la nimereală, lasă că vedem la casă cât costă. Necesită unele îmbunătăţiri sectorul, am spune noi. Tot aşa, ca la Lidl, flacoanele scoase din nailon, puse frumos pe raft, sunt mult mai atractive. Asta nu înseamnă să fie desfiinţate baxurile întregi, că mai sunt şi oameni care iau mai mult la o vizită în magazin.

La Kaufland e plăcut amenajat sectorul de cărnuri, mezeluri, vitrinele cu lactate. Deşi încărcate maxim, şi rafturile cu produse destinate curăţeniei, cele cu detergent, cu soluţii de curăţat sunt accesibile, în sensul că etichetele sunt vizibile, promoţiile la fel. Cumpărătorul e pus în încurcătură în cazul în care caută rafturile cu condimente sau când se află în căutarea produselor alimentare. În opinia multor sătmăreni, Kaufland e foarte bun ca magazin atunci când vine vorba de a cumpăra zahăr, făină, ulei, la aceste produse alimentare de bază fiind oferte bune de preţ mai tot timpul. Varietatea mărfurilor este una foarte mare, iar spaţiul mai limitat.

Aşa se face probabil că apar rafturi şi răftuleţe în capătul rafturilor de bază, încărcate şi ele cu fel de fel de produse, nu neapărat în ton cu ce se vinde pe sectorul pe care sunt puse. Un alt aspect care nu e plăcut pentru cumpărători e să întâlnească la tot pasul coşurile acelea de transport marfă. Asta mai ales în perioada în care e plin de clienţi în magazin. Aranjarea rafturilor, completarea lor, ar fi mai plăcut să se facă subtil.

Cu toate cumpărăturile în coş, după poate câteva ture prin magazin în încercarea de a găsi ce caută, sătmărenii ajung la casa de marcat.

Aer prietenos la casele de marcat

O atitudine prietenoasă aici, la casele de marcat, angajate drăguţe şi care se mişcă şi repede, dar au şi un aer prietenos. La acest capitol, nimic de comentat, cel puţin în cazul nostru, ori de câte ori am ieşit la cumpărături acolo, nu am simţit că angajaţii de la casele de marcat ar avea vreo nemulţumire sau să îşi facă munca doar să fie făcută. Nu ştim câţi dintre dumneavoastră aţi prins perioada în care, cel puţin la Kaufland-ul de pe Drumul Careiului, erai întrebat când ajungeai la casa de marcat cum a fost la cumpărături. Partea cea bună e că a dispărut întrebarea casierei, care de cele mai multe ori părea ca un robot şi numai de răspuns la ea nu îţi ardea.

Cam atât despre Kaufland. În funcţie de pretenţiile fiecăruia dintre noi putem spune ce e bine şi ce e rău. Cum notam în materialul anterior, sătmărenii decid unde anume îşi fac cumpărăturile, ce promoţii iau în considerare, ce şi de unde îşi cumpără.