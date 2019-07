Hai-hui prin magazinele de cartier: Să le luăm pe rând. Azi, Micro 15, un cartier “fashion” al Sătmarului

La o aruncătură de băţ de Micro 14, doar cât treci strada Prahovei, pe lângă Piaţa Someş, intri în Cartierul Micro 15. Un cartier ce nu abundă în magazine alimentare, un cartier în care prin unele zone timpul pare să se fi oprit în loc.

O vizită în zonă ne prezintă această părticică de oraş ca una supra-aglomerată în ceea ce priveşte autoturismele, desigur pentru că sunt blocuri multe şi mai toată lumea are maşină sau maşini, un cartier care probabil pentru că e foarte aproape de piaţă nu dispune de numeroase magazine alimentare mici gen ABC-uri cum mai există, mai răzbesc mai bine spus, în cartierul vecin, Micro 14.

Toate legumele şi zarzavaturile de la “All for one” au preţuri care se termină cu “,99”

Începem prin a atrage atenţia autorităţilor locale, până nu uităm, asupra importanţei pe care o au tăbliţele inscripţionate cu numele străzii. În cartiere aceste tăbliţe puse de regulă pe blocuri lipsesc aproape cu desăvârşire şi nu e tocmai uşor să te descurci nici când cauţi o stradă anume sau un număr de bloc de pe strada pe care crezi că eşti. Revenind la ale noastre, pornim la pas pe Aleea Milcov din capăt, din zona parcărilor de la blocul 7. Bar cu terasă, amanet, magazin cu produse pentru animale de companie, o micuţă brutărie, un Profi ce deschide la 7, o loterie, măcelărie, o casă de pariuri, iar un bar cu terasă. Venim pe aleea cu magazinele din Micro 15 către piaţă şi găsim un mare second hand, magazin cu haine şi încălţăminte la mâna a doua, şi primul magazin alimentar de cartier, mai micuţ. “All for one” îispune şis-ar putea ca pe unii dintre dumneavoastră, cititorii noştri, să vă ducă cu gândul prin anii 1990 când trupa americană cu acest nume lansa single-ul “I swear”. Am ajuns la ora 7, de bună dimineaţa, în Micro 15 şi forfota era destul de mare în zonă. La “All for one” angajaţii alegeau legumele şi fructele în lădiţele puse în uşa magazinului, iar în magazin făcea lumea cumpărături. La prima vedere pare profilat pe vânzarea de legume şi fructe, dar are şi rafturi încărcate cu alimente de bază. Îi scuteşte pe cei din zonă de un drum până la piaţă şi preţurile chiar nu sunt mari dacă e să le comparăm cu cele din pieţele alimentare din oraş: piersici de România la 4,99 lei kilogramul, caise autohtone la 5,99 lei, nectarine de Grecia la 4,99 lei un kg, prune din Ungaria la 3,99 lei. Toate legumele şi zarzavaturile au preţuri care se termină cu “,99”: roşii româneşti la 3,99 lei, pepene galben la 4,99 lei, dovlecel la 1,99 lei kilogramul, ceapă verde la 1,99 lei legătura, păstăi fideluţă la 6,99 lei un kg şi lista continuă tot cu preţuri care au terminaţia “,99”. Par mai mici şi o fi tehnica patronilor de a atrage clientela. Că nu poate fi simplu să vinzi produse perisabile.

Multe spaţii de închiriat

Mergem mai departe, către Piaţa Someş, pe Milcov în jos şi găsim un magazin naturist, un alt magazin micuţ de alimente, tricotaje şi confecţii, Unicarm, deschis şi el devreme şi plin de cumpărători. La Unicarm, în ciuda faptului că spaţiul nu este foarte mare şi sortimentele de mărfuri sunt cât se poate de diverse, am remarcat că este uşor ca client să faci legătura între produsşi preţul afişat la raft. Nici la casa de marcat nu am stat mult, deşi erau câţiva cumpărători cu coşurile pline în faţa noastră. Totul merge rapid. După Unicarm găsim un service pentru televizoare, o florărie, trei magazine ce vând haine, un bar, două farmacii faţă în faţă şi din nou o casă de pariuri. Pe Milcov sunt şi spaţii goale, de închiriat, cum de altfel am găsit destul de multe şi pe Drumul Careiului.

Un cartier ce abundă în magazine naturiste, optică medicală şi second-hand-uri

Am luat-o încet pe Drumul Careiului de pe Milcov şi am găsit la parterul unui bloc de pe colţ un Market CBA Barta Ati ce deschide la 6:30 şi de unde , din câte am observat, toată lumea se cunoaşte cu toată lumea, ceva specific alimentărilor şi ABCurilor din cartiere unde vânzătoarele ajung să îşi cunoască cumpărătorii ce le trec pragul magazinului în care lucrează. Mergând pe Careiului înspre Crinul găsim o casă de schimb valutar, o măcelărie, o farmacie, o pizzerie cu terasă, între ele spaţii goale, afaceri închise ce ori s-au mutat în altă parte ori nu au supravieţuit. Din nou o casă de pariuri, un magazin cu haine noi, o frizerie, magazin de piese auto, reparaţii încălţăminte, un bar cu terasă, optică medicală, iar magazin de haine.

Urmează un magazin de mobilă, unul de electrice şi electronice, din nou un spaţiu gol, de închiriat, o cramă, iar casă de pariuri, amanet, optică, un second-hand, optică medicală, second-hand, magazin naturist, iar patru magazine cu haine la mâna a doua unul după altul, un bazar, un magazin de pantofi, trei cu haine noi, mobilă, bar, haine noi, haine second hand, un studio foto, un magazin naturist, iar haine noi, încă un magazin naturist, haine noi, pariuri, optică, un outlet, un fast food, iar spaţiu gol (în locul fostei ceainării de lângă Crinul), un bar cu terasă şi iar un CBA Barta Ati (la Crinul). Toate acestea pe partea dreaptă de mers pe Careiului spre sensul de la Crinul.

Am remarcat multe magazine second hand şi multe magazine naturiste. Pe cealaltă parte a Drumului Careiului sunt cel puţin 15 magazine care vând haine şi articole de încălţăminte, două case de pariuri, dar şi o librărie, o covrigărie, un aprozar şi un fast-food. Cam aşa se prezintă Cartierul Micro 15, plin de magazine ce vând haine cu vitrine încărcate. Un cartier “fashion” al Sătmarului cu magazine cu nume de import, în special din SUA, cu multe haine cu etichetă al căror nume nu înseamnă mai nimic în lumea “hainelor originale de marcă”.

Dar gusturile nu se discută şi sătmărenii care vor haine ieftine ştiu că de când e lumea, vorba vine, le găsesc în magazinele de pe Careiului.