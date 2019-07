Hai-hui prin magazinele de cartier: Astăzi, ABC-urile şi micile puncte alimentare din Micro 14

Dacă e să ne uităm prin cartierele Sătmarului, la prima vedere am spune că ori suntem un popor care stă toată ziua la farmacie, ori suntem visătorii lumii şi în sărăcia noastră credem că ne va lovi norocul şi vom câştiga potul cel mare la vreunul din aparatele din sălile de jocuri din oraş. Ori vreun bilet la pariuri sportive, că nici de astfel de case de pariuri nu ducem lipsa.

Încetul cu încetul, cartier cu cartier, Satu Mare devine un micuţ Las Vegas.

Printre săli de jocuri şi farmacii, “Lucia”, „Santec” şi „Noemi” oferă pâine, lapte şi mâncare pe Cloşca

Printre case de pariuri şi farmacii, îşi duc veacul şi magazinele de cartier, cele alimentare desigur. Dacă zilele trecute am fost în Cartierele 14 Mai, Solidarităţii, în zona Pieţei de vechituri şi pe Bariţiu, de această dată poposim în Micro 14. Prima oprire am făcut-o pe Bulevardul Cloşca. Şi deşi am ajuns în zonă dimineaţa cam la 7 şi 40 de minute, ştiind că alimentările îşi încep activitatea la 6 (nu la 8 ca supermarketurile în general), terasele barurilor şi ale sălilor de jocuri din zonă erau pline de consumatori. Printre cele trei case de pariuri, patru baruri şi două săli de jocuri, fără să mai punem la socoteală loteria naţională care mai funcţionează în zonă, pe Cloşca, până în sensul giratoriu ce duce spre strada C.A. Rosetti, sunt trei magazine alimentare mai mici şi un Profi, o măcelărie şi un magazin ce vinde peşte viu. Un magazin pe nume Lucia, micuţ şi cochet, plin de marfă şi cu program bun, în timpul săptămânii deschis de la 6, sâmbăta de la 7, iar duminica de la 8. Faci câţiva zeci de paşi şi dai de un alt magazin de cartier, Santec, la fel de plin de marfă, tot micuţ.

De 19 ani, ABC-ul Noemi e deschis non-stop. Noaptea muncesc patronii

Ceva mai generos ca spaţiu în zonă e ABC Noemi, un magazin non-stop deschis în urmă cu 25 de ani de doi soţi (de 19 ani a devenit non-stop). La casa de marcat era chiar patroana magazinului, Czinka Elisabeta, o doamnă care are în spate mult peste 40 de ani de activitate în comerţ. Ne uităm la preţurile mărfurilor de pe raft şi nu putem spune că sunt exagerat de mari, mai ales că e vorba de un magazin ce funcţionează cu program 24 de ore din 24. O întrebăm pe administratoare cum reuşeşte să se menţină pe piaţă. Ne spune că e greu şi că se încăpăţânează să facă activitatea ce o face de-o viaţă pentru că cel puţin deţine spaţiul în care munceşte şi nu e nevoită să plătească o chirie: “Am cumpărat pe vremea aceea locul cu 140 de mii de mărci. Dacă ar trebui să mai plătim şi chirie, clar am închide afacerea. Şi aşa reuşim să supravieţuim muncind noi, eu şi soţul meu, în tura de noapte. Nu am mai putea să ne permitem angajaţi pentru că statul ne omoară cu impozitele şi taxele”. Magazinele trăiesc din adaosul comercial, o ştie toată lumea prea bine. Patroana ABC-ului Noemi ne spune că practică adaosuri comerciale până la 20%, la lapte 15%, la pâine 10 – 15%, la ulei 10%, astfel încât să aibă preţuri ca-n marile magazine: “Chiar dacă suntem non-stop vindem pâinea de exemplu cu 3,2 lei, ca alte magazine de cartier şi ca supermarketurile. Avem lapte la 3,7 lei un litru. Avem şi alimente la preţ de supermarket”.

“La Ghiţă” sau “Magazinul verde” dintre blocurile de pe Dariu Pop

Mergem mai departe, pe Aleea Târnavei, unde găsim o brutărie lângă fosta librărie, un bar de cartier cu terasă, casă de pariuri, farmacie. Rămânem în zonă, pe Aleea Tisa de această dată, spre Piaţa Someş. Aici nu găsim decât vreo trei saloane de înfrumuseţare. Ieşim pe strada Dariu Pop, o zonă cu vad comercial bun pentru baruri şi terase din câte se pare, dat fiind faptul că de foarte mulţi ani încoace aici funcţionează un astfel de local, aproape de blocul 43. Pe colţ cu Aleea Mureşului este un magazin alimentar mai mare, Barta Ati şi chiar pe Aleea Mureş, la numărul 20, din 1994 încoace funcţionează ABC Brasero. Iată că sunt câteva magazine de tip ABC, cum erau ele pe vremuri. Probabil nu îl cunoaşte multă lume ca fiind ABC Brasero, că în timp a fost botezat de locuitorii din Micro 14. ABC-ului i s-a dat un “nick name” (o poreclă). I se spune “La Ghiţă” sau “Magazinul verde”. La Ghiţă pentru că pe patron îl cheamă Gheorghe. Şuteu Gheorghe. Munceşte alături de soţia sa, cot la cot, de zeci de ani pentru a dezvolta o afacere. Ne spun amândoi că nu merită efortul. “Nu ne omoară magazinele mari, nu ne omoară supermarketurile, ci statul! Nu te lasă să trăieşti. Eşti sluga statului. În urmă cu câţiva ani au introdus impozitul forfetar. Au închis multe firme mici. Acum, mai nou, plătim 1% din vânzări conform casei de marcat. Nu se gândeşte nimeni că asta nu înseamnă profit, că după ce scazi toate cheltuielile, apă, gaz, curent, după ce achiţi la stat tot ce se plăteşte pentru salarii, pentru noi doi, că atâţia suntem la firmă şi la magazin (1800 de lei pe lună după salarii), nu mai rămâi cu nimic. Ba mai mult, ne scufundăm”, ne spune doamna Ana Şuteu. “Suntem cu un picior în groapă şi cu unul pe mal”, întăreşte soţul său cele spuse de doamnă.

În căutarea celor mai bune preţuri

Patronii spun că statul loveşte cum poate de tare în cei mici. “Am renunţat şi să mai vindem ţigări. Pentru ce să le vindem? 3% câştig pe ţigări, statul îţi ia 1% pe casă de marcat. Nu merită”.

Adaosurile comerciale ce le practică “magazinul verde” sunt în medie între 12 şi 15 procente. Ca magazin de cartier, încearcă să supravieţuiască. Patronul merge dimineaţă să facă aprovizionarea, soţia deschide la ora 6. Caută să găsească depozitele cu cele mai bune preţuri la mărfuri. La unele produse reuşesc să le şi obţină. Ne dau şi un exemplu: apa Tuşnad, la 2,2 lei flaconul, mai ieftină ca-n unele depozite en-gros.

Cam aşa stă treaba cu magazinele de cartier, cu bătrânele alimentări mici ce poartă încă numele de ABC. Rămân deschise în special datorită încăpăţânării celor ce le-au deschis în “vremurile bune”, oameni care recunosc acum că ar câştiga mai bine şi ar fi mai liniştiţi dacă ar renunţa la afacerea de care au avut grijă şi în care şi-au investit tinereţea, muncind într-o fabrică, în schimburi. Rămân pentru că sunt în locaţii accesibile şi deschid în momente favorabile clientelei.