Hai-hui prin magazine. Să le luăm pe rând: Azi Carrefour

Cumpărătorul îşi poate scana singur produsele şi le achită pe loc cu cardul

Recent, odată cu deschiderea mall-ului de pe Careiului, şi-a deschis porţile şi hipermarketul Carrefour, în incinta mall-ului. Un magazin mare, la propriu, un gigant foarte bine organizat încă de la prima vedere.

Ne amintim de marketul Carrefour ce a funcţionat o bucată de timp în locul fostului Billa, aproape de intrarea în Soarelui, şi acela era un magazin cochet şi, în ciuda spaţiului mic, bine structurat.

Unii ar dori ca magazinul să deschidă mai repede de ora 8

Am fost la cumpărături la Carrefour vineri înainte de prânz să luăm pulsul unei sesiuni de cumpărături şi am rămas cu un gust plăcut. Deşi se întinde pe o suprafaţă mare şi ne-am aşteptat să fie plin de marfă peste tot, situaţia nu a fost aşa. Este plin de marfă, sortimentaţia este foarte bogată, dar modul în care e aşezată pe rafturi nu îţi dă acea stare de nervi (cum experimentau de multe ori clienţii Auchan pe vremurile în care nu erau atâtea lanţuri de magazine pe la noi prin Sătmar). Am observat şi zonele în care clienţii pot să îşi verifice preţul produsului care îi interesează, ca să nu fie confuzii la casă la momentul achitării lui.

Programul începe la ora 8, se încheie seara.

Pe acest segment, în oraş e apreciat Lidl, care deschide mai devreme, la 7.30, oferind posibilitatea celor ce se trezesc de dimineaţă să îşi facă şi cumpărăturile mai repede. Intrarea în magazin e rezervată sectorului de pâine şi produse de panificaţie. Preţuri bune şi la pâine şi la pogăcele, cornuri etc.

Foarte multe produse autohtone, legume şi zarzavaturi

Hipermarketul a amenajat şi un spaţiu în care clienţii să poată lua masa, iar apoi a structurat sectoarele în funcţie de necesităţi, măcelărie, mezeluri, peşte, produse din peşte şi peşte congelat, iar pe centru, între toate acestea, legume şi fructe. La Carrefour se găsesc foarte multe produse româneşti, semn că grupul Carrefour a înţeles că tot mai mulţi oameni caută să consume produse autohtone. Se găsesc şi roşii, castraveţi şi lista continuă, toate produse ce poartă sigla Autentic românesc. În zona de legume-fructe există cântare pentru a şti exact cât plăteşti pentru cele cumpărate. Încă din toamna anului trecut, grupul Carrefour a lansat şi în România programul Act for Food prin care vrea să promoveze consumul unor alimente de calitate şi să îşi consolideze în acelaşi timp relaţia cu producătorii locali. E un program de tranziţie alimentară pe care şi clienţii îl văd cu ochi buni. Asta mai ales pentru că găsesc o diversitate mare de produse bio şi se pot şi apropia de preţuri, pentru că ştim prea bine că aceste produse sunt în general mai scumpe. Ca orice mare grup, şi Carrefour şi-a dezvoltat mărcile proprii care promovează ideea de cel mai bun raport calitate-preţ.

Angajaţii ştiu în ce zonă se află produsele

Notam mai sus că magazinul se întinde pe un spaţiu mare. Ne-a plăcut să descoperim că orice întrebare am avut legat de locul în care găsim un produs sau altul şi-a găsit răspunsul potrivit. Am întâlnit mulţi angajaţi aranjând mărfurile pe rafturi şi fiecare a ştiut în ce zonă se află produsele căutate de noi. Altfel ai putea să te simţi puţin pierdut. După ce ne-am plimbat pe fiecare rând în parte am ajuns şi la casa de marcat. Sunt opt case, bineînţeles că nu erau toate deschise, doar două când am fost noi. Rândul era mare la ambele, aşa că am optat pentru a plăti cu cardul şi a ne scana noi produsele. O bună idee şi un procedeu simplu. Totul a mers foarte rapid. La zona aceasta de plată există şi un angajat care îi îndrumă pe cumpărătorii aflaţi la prima experienţă.

Ca la fiecare plimbare hai-hui prin magazine şi la aceasta vă spunem că gusturile nu sunt la fel şi ceea ce îi place unuia, s-ar putea să nu îi placă altuia. Cum a fost experienţa dumneavoastră la cumpărături la Carrefour-ul din mall?