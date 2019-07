Hai-hui: Azi Botizului, un cartier nemodernizat, ca înainte de 1989, ignorat de autorităţile locale

Fiecare sătmărean îşi leagă oarecum apartenenţa de cartierul în care locuieşte: “Sunt din Micro 14”, “Sunt din Soarelui” şi aşa mai departe. “Sunt de pe Botizului”. Am ajuns iată şi în cartierul Botizului, cum foarte bine i-am putea spune. Un cartier plin de oameni de toate vârstele şi plin de maşini.

Ca să nu mai vorbim de faptul că e şi bătut de soartă cu cele două benzi pe sens de mers şi aflat chiar la ieşirea din oraş. Sau intrarea în oraş. Se spune că prima impresie contează. În cazul Sătmarului, intrarea pe strada Botizului poate fi una cu gust amar, zona rămânând ancorată în trecut, în cel îndepărtat al anilor 1980, după cum arată.

Minune că Pescăruşul nu şi-a luat zborul din zonă

“Aici la noi nu se face nimic, din 2015 de când ne-a făcut primarul Coica un loc de joacă pentru copii în faţa blocului 67 şi a făcut un trotuar în faţa blocului 65, nimic nu s-a mai clintit din loc”, ne mărturiseşte un pensionar care stă chiar în blocul 65 de pe Botizului. Şi după cum am constatat chiar noi, trotuarele sunt jalnice pe foarte multe porţiuni, iar comerţul în zonă e şi el cu un picior în groapă.

Începem plimbarea noastră hai-hui pe jos pe Henri Coandă, strada Traian Vuia, întâlnim o staţie Peco, Penny Market, Kaufland, iar apoi intrăm oficial pe teritoriul semnalizat ca fiind strada Botizului: o spălătorie auto, un bar cu terasă în curte numit Cornelia, un magazin non stop Vidaliment chiar unde e staţia de autobuz de peste drum de biserica ortodoxă, un alt băruleţ cu trei mese pe terasă, un magazin second – hand, iar ceva mai în jos, câteva depozite de materiale de construcţii, de instalaţii, ferestre şi uşi şi o farmacie. Iată-ne ajunşi la Piramida, un fast food şi lipit de el un magazin alimentar Barta Ati în franciză CBA. Din nou două staţii de carburant pe o parte şi pe cealaltă a drumului, Pescăruşul, care rezistă iată eroic şi nu îşi ia zborul, punct de reper în zonă, o micuţă florărie, pată de culoare în cartierul atât de gri… Pe partea dreaptă (pe sensul de mers spre ieşirea din Satu Mare), chiar la primul bloc de apartamente de pe Botizului, imediat după sensul giratoriu, zeci de metri de spaţii de închiriat. Paragină, apă ce bălteşte pe îngustul drum ce deserveşte atât pietonii, cât şi şoferii. În zona blocurilor nu mai este trotuar, ci doar maşini parcate pe aleea de lângă bloc şi printre ele, circulând, oameni. Şi gropi şi mizerie. În spaţiile care zac goale cine ştie de când, la parterul blocului, este o imagine deplorabilă. Intrarea în fostul market Andreas, că numele i-a rămas inscripţionat, e loc în care se aciuează câinii comunitari şi se hrănesc. E clar că locuitori din zonă le duc mâncare acolo. Am găsit totuşi ceva deschis, pariuri sportive, la parterul aceluiaşi bloc. Iată că unele afaceri mai merg.

Două mici puncte alimentare şi un băruleţ

Mergem tot înainte şi ne bucurăm să vedem, tot pe partea dreaptă, ceva colorat. Un magazin alimentar de cartier, la parterul blocului 61. Cochet, curat, plin de marfă şi de clienţi care povestesc cu vânzătoarele de parcă s-ar cunoaşte de-o viaţă. La câţiva zeci de metri, centrul cartierului, cum era cunoscut pe vremuri. Un spaţiu de joacă pentru copii, cu iarba prea mare, cu două tobogane şi două aparate de joc. “Ar putea să pună şi câteva leagăne, că sunt mulţi copii aici, mai ales după-masa. Şi să îngrădească spaţiul de joacă pentru că imediat poate ajunge copilul în drum şi se poate întâmpla o nenorocire”, ne spune barmana de la Cafe barul Aşi. Un băruleţ de cartier fără tersasă. Rămânem surprinşi, mai ales că în toate cartierele, orice băruleţ fie el cât de mic, tot are o masă şi două scaune afară. Ăsta de la parterul blocului 65 nu are pentru că, din câte am înţeles, oamenii din bloc nu sunt de acord. Deşi, ne spune barmana, ar ieşi omul la o ţigară să stea liniştit la masă afară, mai ales că mulţi părinţi fumează când îşi aduc copiii la joacă, tot în faţa aceluiaşi bloc. Lângă cafe barul Aşi mai e un magazin alimentar Santec şi în rest, la fel, spaţiu de închiriat. Chiar dacă nu sunt multe ABC-uri, dincolo de blocul 67 în jos spre ieşirea din oraş nemaexistând niciun alt punct alimentar decât Peco-uri, oamenii ne spun că în cartierul lor nu e problemă că-s puţine alimentări, “poate ar fi nevoie şi de o măcelărie, cum era pe vremuri”, necazul cel mare e că Primăria nu face nimic, absolut nimic ca să îl modernizeze. Semn că garajele-s tot acolo, în spatele blocurilor, intrările în scările de bloc sunt fie abrupte, fie pline de denivelări. Oamenii vor ca autorităţile locale să schimbe ceva în bine şi pe strada lor şi să nu îşi amintească de zonă numai la alegeri. Vor trotuare şi mai multe spaţii de joacă pentru copii, vor ca spaţiile ce sunt închise şi în stare de degradare să fie în aşa fel ascunse încât să nu creeze o imagine ruptă dintr-un film de groază, cum e acum. “Asta vrem, să ne mai modernizăm şi noi”.

Nu numai că nu s-a făcut nimic, dar s-a distrus şi ce-a fost înainte

Cartierul Botizului este fără doar şi poate cel mai neîngrijit cartier din Sătmar. Şi nu doar că a rămas ancorat în trecut, ci tot ceea ce “cară” cu el de zeci de ani încoace s-a distrus treptat şi se distruge în continuare, aici nefăcându-se chiar nimic.