Gyenes s-a accidentat, Dakar 2019 sub semnul întrebării (Video, foto)

Anul acesta, ultimele saptamani dinaintea plecarii catre Raliul Dakar vor decurge intr-un mod diferit. In weekend, in timpul unei sesiunii foto, am suferit o fractura de humerus si acum ma concentrez pe recuperare. Voi face tot ce imi sta in putinta sa ajung la finisul din Lima.

Publicată de Emanuel Gyenes – Mani pe Miercuri, 21 Noiembrie 2018