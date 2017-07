Gyenes, pregătit pentru cel mai dur raliu hard enduro din lume

Va fi a 14-a participare la Red Bull Romaniacs, un record absolut

Cea de-a 14-a ediție a Red Bull Romaniacs se apropie de start. Cel mai dur raliu hard enduro din lume se va desfășura în perioada 25-29 iulie, tot în jurul Sibiului. Iar de la acest concurs nu putea lipsi Emanuel Gyenes. Pilotul nostru de la Autonet Motorcycle Team este pregătit să îmbunătățească un record al competiției. Este singurul rider care a participat și care a terminat toate edițiile RBR de până acum.

Totodată, a reușit să câștige două dintre ele în 2005 și 2006 la Expert Team cu Laszlo Olah, la care se mai adaugă podiumuri la Expert Single, Silver și curse terminate la clasa Pro, actuala Gold. La actuala ediție s-a înscris la clasa Silver, a doua ca dificultate. Prologul este programat pentru ziua de marți de la ora 17:00, în centrul Sibiului. Prima probă se va vedea în direct pe site-ul oficial al competiției. Miercuri, joi, vineri și sâmbătă vor fi patru zile de off-road, de pădure. Prima și ultima zi se vor desfășura în jurul Sibiului, în rest se va merge spre Vâlcea pe Valea Oltului. Cu excepția prologului se vor parcurge aproximativ 150 km zilnic.

“S-au înscris 117 participanți la Clasa Silver. Sunt pregătit, îmi propun să termin cât mai aproape de podium, sau chiar pe podiumul la final. Dar va fi greu pentru că de la ediția trecută nu m-am antrenat pentru hard enduro, nu am o motocicletă pentru astfel de competiție. Am primit una zilele acestea de la Marcel Butuza din Brașov, mi-a împrumutat o motocicletă cu care încerc să mă obișnuiesc până la concurs. Este vorba de un KTM 300 cc în 2 timpi”, ne-a declarat Mani Gyenes, cel care se va antrena la Batarci până duminică când va porni spre Sibiu.

“Traseul nu are cum să fie mult mai dificil față de edițiile trecute. În fiecare an este foarte greu. Din această cauză nu are cum să fiu surprins. Va fi rău dacă va ploua în timpul concursului, pentru că sarcina piloților va fi îngreunată”, mai spune Gyenes.

Altfel, la toate clasele de la RBR s-au înscris rideri din 49 de țări. Renumele cursei a făcut ocolul Pământului, iar organizatorii transmit că în România vin rideri chiar din: Honduras, Mexic, Coreea de Sud, Singapore, Venezuela, Islanda, Columbia, Taiwan, Hong Kong și Argentina. Cei mai mulți sunt însă din Marea Britanie, urmați de cei din Australia și Germania. RBR cuprinde categoriile Gold, Silver, Bronze și Iron. Obiectivul principal al piloților este să ajungă la final.

După aventura de la RBR, Emanuel Gyenes va participa din 20 august în Franța la Internațional Six Days Of Enduro. Totodată, sătmăreanul ne-a anunțat că organizatorii de la Dakar i-au acceptat înscrierea la ediția 2018.