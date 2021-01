Gyenes: Nu mi-aş fi închipuit un asemenea rezultat

În numărul trecut scriam că Emanuel Gyenes a ajuns cu bine la finalul Raliului Dakar din Arabia Saudită. Sătmăreanul a încheiat pe locul 23 la general, respectiv pe locul 2 la clasele Malle Moto şi Marathon.

Până la sosirea acasă, Gyenes a postat o declaraţie în mediul online. Este al 11-lea Dakar pe care-l termină Mani.

“Aici este finişul acestei ediţii, la Dakar 2021! A fost un Dakar foarte greu. Mulţi concurenţi au spus asta, dar şi eu am simţit pe pielea mea faţă de cum a fost anul trecut. Mi-am atins obiectivele pentru care am venit aici, să ajung la finiş, datorită accidentării pe care am avut-o în iunie 2020. O accidentare destul de gravă, care m-a făcut să stau cinci luni în cârje, să nu pot să mă antrenez. În luna noiembrie am hotărât ca totuşi hai să iau startul în această ediţie. Cum am spus, ţelul a fost să termin acest Dakar, iar faptul că am ajuns pe locul 2 la clasa Original by Motul, la clasa Marathon, este un bonus pentru mine. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat! Un loc 23 în clasamentul general este extraordinar! Nici nu mi-aş fi închipuit, am crezut că dacă ating Top 30 va fi foarte bine pentru mine. Totul a fost aşa cum a trebuit să fie. Am avut un concurs destul de curat, nu am avut căzături mari, doar unele mici în dunele de nisip, din cauza piciorului pentru că nu am vrut să-l pun jos. În ziua a treia am avut o defecţiune tehnică la un furtun de benzină unde am pierdut 20-25 de minute. În rest a fost perfect şi mulţumesc tuturor care m-au susţinut”, a declarat Emanuel Gyenes.