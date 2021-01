Gyenes începe duminică aventura de la Dakar 2021

În prima etapă se vor parcurge 622 de kilometri, din care 277 vor reprezenta proba specială

Sătmăreanul Emanuel Gyenes se află de aproape o săptămână în Jeddah, punctul de start, dar şi de finish, al Raliului Dakar 2021. Sportivul sătmărean va participa la cea de-a 43-a ediţie a celei mai solicitante competiţii din motorsport din postura de campion en-titre al categoriei Malle Moto, dar şi ca Legendă Dakar.

Anul 2020 a început bine pentru Mani Gyenes, el încheind Dakar cu o victorie în clasa în care s-a înscris. Însă, de atunci, situaţia a devenit din ce în ce mai dificilă. Începerea pregătirilor pentru Dakar 2021 au fost blocate din cauza pandemiei de Covid-19 şi au fost reluate doar în luna iulie. Între timp, la începutul lunii iunie, sportivul sătmărean a suferit o accidentare serioasă la piciorul drept şi a fost nevoit să se deplaseze cu ajutorul cârjelor timp de patru luni. Odată scăpat de cârje, Mani a reînceput antrenamentele, dublate de sesiunile de recuperare, iar posibilitatea unei participări în Dakar 2021 a redevenit un obiectiv.

“Când am reuşit să renunţ la cârje şi să mă deplasez singur relativ normal, am început să mă antrenez, iar nivelul de optimism şi motivarea au crescut rapid, aşa că am început discuţiile cu echipa Autonet şi cu sponsorii şi am luat hotărârea de a participa la cel de-al unsprezecelea meu Dakar. Clasa în care iau parte va fi, ca şi în 2020, clasa Malle Moto, fără asistenţă tehnică”, transmite riderul sătmărean.

Cea mai dificilă competiţie enduro din lume se va desfăşura, în 2021, între 3 şi 15 ianuarie, în Arabia Saudită. Concurenţii vor avea de parcurs 7 650 de kilometri în cele 12 zile de concurs. Cu aproape 4.800 de kilometri de probe speciale, traseul Dakar 2021 va forma o buclă, atât startul, cât şi sosirea având loc în oraşul Jeddah. Această ediţie va fi aparte din cauza regulilor şi restricţiilor impuse de pandemie, dar şi de întâmplările nefericite ale ediţiei din 2020. Se va pune un accent sporit pe siguranţă şi navigaţie, motocicliştii fiind obligaţi să poarte mereu veste cu airbag care să le ofere o protecţie sporită.

“În întâi decembrie am lăsat motocicleta în portul din Marsilia pentru a fi trimisă în Arabia Saudită. Eu am zburat spre Jeddah în 26 decembrie, prezentând în prealabil un test Covid-19 negativ. Odată ce am ajuns, trebuie să stau 48 de ore în izolare, după care urmează un nou test. Dacă şi acesta este negativ, am dreptul să intru în bivuac şi să încep să mă pregătesc pentru start. Deşi nu sunt recuperat 100% după accidentare, sunt foarte optimist şi aştept cu nerăbdare să pornim în cursă” declară Emanuel Gyenes, numărul 29 de la Dakar.

La fel ca şi anul acesta, Mani va evolua pe o motocicletă KTM şi are ca obiective clasarea pe podium la clasa Malle Moto şi o poziţie în top 30 în clasamentul general.

Programul Dakar 2021:

1 ianuarie şi 2 ianuarie: verificări tehnice şi administrative în Jeddah

2 ianuarie: prolog şi festivitatea de deschidere: Jeddah

3 ianuarie – etapa 1: Jeddah-Bisha (622 km total, din care 277 km proba specială)

4 ianuarie – etapa 2: Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685 km, 457 km)

5 ianuarie – etapa 3: Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (630 km, 403 km)

6 ianuarie – etapa 4: Wadi Ad Dawasir-Riyadh (813 km, 337 km)

7 ianuarie – etapa 5: Riyad-Buraydah (625 km, 419 km)

8 ianuarie – etapa 6: Buraydah-Ha’il (655 km, 485 km)

9 ianuarie: Ziua de odihnă în Ha’il

10 ianuarie – etapa 7: Ha’il-Sakaka (737 km, 471 km)

11 ianuarie – etapa 8: Sakaka-Neom (709 km, 375 km)

12 ianuarie – etapa 9: Neom-Neom (579 km, 465 km)

13 ianuarie – etapa 10: Neom-Al-Ula (583 km, 342 km)

14 ianuarie – etapa 11: Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km)

15 ianuarie – etapa 12: Yanbu-Jeddah (452 km, 225 km)/ festivitatea de premiere