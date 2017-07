Gyenes, al treilea timp după prima zi de offroad

Ediția cu numărul 14 a Red Bull Romaniacs a debutat marți odată cu prologul. Totul s-a desfășurat în centrul Sibiul, iar riderii au avut de suferit pentru că pe lângă obstacolele dificile, a apărut și o ploaie. Sătmăreanul Mani Gyenes de la clasa Silver a și declarat că a fost o zi dificilă.

“A fost un Prolog dificil din cauza vremii. Înainte de start a plouat torenţial vreo 10 minute şi ne-a dat peste cap toate planurile. Aveam decise trase, însă nu le-am putut folosi. Nici în zona de cauciucuri nici pe lemne nu am putut ridica faţa motocicletei din pricina pneului spate, nu am avut aderenţă. Aşa că am făcut doar două tururi, am preferat să nu mă accidentez. Cred că pentru mine a fost cel mai dificil prolog dintre toate cele 14. Îmi doresc un rezultat mai bun în zilele următoare”, a spus pilotul nostru de la Autonet Motorcycle Team.

Miercuri a urmat prima zi de offroad, cu trasee nu departe de Sibiu. Nu a fost o zi simplă. Piloții au întâlnit pe traseu foarte multe urcări și coborâri abrupte și o serie de puncte unde traseul s-a interesectat cu cel de la Gold. Gyenes a spus pe o rețea de socializare că a terminat prima zi cu al treilea timp. “După o rătăcire în prima parte a zilei, unde primii de la Gold și Silver ne-am chinuit să găsim traseul, iar eu am pierdut în total 18 minute, am ajuns la finis cu al 3-lea timp la Silver”, a precizat Mani.

Au mai rămas trei zile de offroad de la cel mai dur raliu hard enduro din lume. În fiecare zi se parcurg peste 100 kilometri.