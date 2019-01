Gyenes: A trebuit să chem elicopterul

Sătmăreanul Emanuel Gyenes a fost aproape să termine Raliul Dakar, ediţia 2019, dar aventura lui s-a oprit marţi pe traseul San Juan de Marcona – Pisco (Peru), în etapa a 8-a. Din cauza unui start aglomerat şi mixt, proba a fost extrem de dificilă. Sătmăreanul a căzut după way point-ul 1 când a înregistrat un timp care corespundea locului 51. Vă prezentăm în continuare reacţia oficială a lui Mani Gyenes.

”Am încercat imposibilul şi eram deja foarte aproape să fac să devină realitate ce mi-am propus. Etapa 8 din Dakar 2019 nu a fost nicidecum cum mi-am dorit-o. A fost un start în care 80% din motociclişti am pornit dupa 10 maşini şi 5 camioane şi a fost extrem de greu în urme şi praf. După wp 1 am căzut, s-a avariat sistemul de navigaţie şi impactul a fost dur pentru braţul drept în care am tija. Am încercat să mai merg şi după 10 km a trebuit să mă opresc pentru că nu mai puteam ţine mâna pe ghidon. Am stat zeci de minute să văd dacă pot continua, însa în cele din urma a trebuit să chem elicopterul. Voi reveni anul viitor în Dakar mult mai puternic şi mai motivat!”, este mesajul lui Emanuel Gyenes.

Amintim că Mani Gyenes avea probleme la mâna stângă după ce a căzut în luna noiembrie, în timpul unei sesiuni foto, şi a suferit o fractura de humerus.

Înaintea etapei de marţi, sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team se afla pe locul pe 40 la general, pe 3 la clasa Malle Moto şi pe locul 6 la clasa Marathon.

De precizat că tot marţi au abandonat şi alţi piloţi cunoscuţi. Este vorba de Svitko Stefan (Slovenia) şi Brabec Ricky (SUA). La clasa moto de la Dakar au mai rămas 83 de piloţi din totalul de 134.

Raliul Dakar 2019 continuă miercuri şi joi ultimele două etape.