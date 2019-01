Gyenes a mers 50 km în probă, iar sâmbătă decide dacă participă la Dakar (Foto)

Emanuel Gyenes a ajuns cu bine în Peru, la Lima. S-a reîntâlnit cu motocicleta şi a făcut primii 50 de kilometri în regim de antrenament. Sătmăreanul de la Autonet Motorcycle Team recunoaşte că a avut dureri la prima urcare în şa de la accidentarea suferită în noiembrie, urmând ca sâmbătă să decidă dacă ia startul la a 9-a ediţie a Raliului Dakar.

”Am fost puţin pe lângă Lima să încerc motocicleta, dar mai mult să mă încerc pe mine. Am vrut să văd dacă mă ţine mâna şi pot să mă dau, dar nu vreau să iau acum o decizie. Mâine voi lua decizia dacă să iau startul, sau nu. Azi m-am dat vreo 50 de kilometri, am mers în offroad pe plajă şi am căutat dune mai uşoare din jurul oraşului. Am avut nişte dureri la mână, dar am putut să merg normal, nu în ritm foarte ridicat. Nu am avut probleme foarte mari. Sâmbătă o să am verificarea administrativă şi verificarea tehnică. Până atunci trebuie să iau o decizie să văd ce o să fac”, a declarat Mani Gyenes.

Mani este programat la verificarea administrativă sâmbătă dimineaţa şi atunci va vedea dacă va putea cu adevărat să concureze la cele 10 etape dure anunţate în deşertul Atacama şi Munţii Anzi.

Programul Raliului Dakar 2019 la clasa moto

• 6 ianuarie: startul festiv Lima

• 7 ianuarie: etapa 1, Lima – Pisco (84 km proba specială, 331 km total)

• 8 ianuarie: etapa 2, Pisco – San Juan de Marcona (342, 553)

• 9 ianuarie: etapa 3, San Juan de Marcona – Arequipa (331, 798)

• 10 ianuarie: etapa 4, Arequipa – Moquegua (351, 511)

• 11 ianuarie: etapa 5, Moquegua – Arequipa (345, 776)

12 ianuarie – zi de odihnă

• 13 ianuarie: etapa 6, Arequipa – San Juan de Marcona (317, 838)

• 14 ianuarie: etapa 7, San Juan de Marcona – San Juan de Marcona (323, 387)

• 15 ianuarie: etapa 8, San Juan de Marcona – Pisco (360, 575)

• 16 ianuarie: etapa 9, Pisco – Pisco (313, 409)

• 17 ianuarie: etapa 10, Pisco – Lima (112, 359)