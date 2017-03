Guvernul spune “NU” proiectului privind tichetele de bicicletă

Guvernul nu susţine acordarea tichetelor de bicicletă, proiect iniţiat de deputatul PMP Valeriu Steriu şi aprobat deja de Senat, susţinând că impactul bugetar ar afecta deficitul, ceea ce ar duce la depăşirea ţintei de 3% din PIB.

Potrivit punctului de vedere, semnat de premierul Sorin Grindeanu, Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, relatează Mediafax.

În document se arată că acordarea subvenţiei pentru achiziţionarea de biciclete pentru întregul personal contractual din sectorul bugetar generează influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat de circa 1,2 miliarde de lei, iar plata indemnizaţiei de kilometraj pentru bicicletă, un impact suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat de circa 0,2 miliarde de lei anual.

”Astfel, se impune respectarea regulilor europene privind deficitul ESA, respectiv a ţintei de deficit sub 3% din PIB”, se menţionează în punctul de vedere al Executivului.

Deputatul PMP Valeriu Steriu, a depus în Parlament, în mai 2016, când era preşedinte UNPR, un proiect de lege privind acordarea de tichete valorice de către angajatori pentru a încuraja folosirea bicicletei pentru deplasările între domiciliu şi locul de muncă, precum şi pentru deplasările în interes de serviciu.

”Ideea acestui proiect se datorează uneia dintre cele mai vechi pasiuni ale mele: mersul pe bicicletă. Ţin minte şi acum bicicleta pe care am învăţat să merg, era o frumoasă cursieră albastră. Am folosit bicicleta ca mijloc de deplasare încă din liceu şi am continuat să o folosesc şi atunci când eram student, în facultate. Chiar şi acum utilizez bicicleta inclusiv pentru a mă deplasa spre Parlament şi am toate motivele pentru a face această alegere: mă antrenez, ajung mai repede şi chiar reuşesc să contribui la reducerea noxelor. Cu ajutorul acestei legi, îmi propun să conving un segment important din mediul urban să-mi urmeze exemplul şi cred că astfel am produce o schimbare importantă la nivelul traficului din marile oraşe. Ar fi un mic pas al fiecăruia dintre noi pentru o schimbare mare, în bine, la nivelul comunităţilor în care trăim. Şi ca să mă fac mai bine înţeles, mesajul meu pentru tânăra generaţie este: Keep calm and ride a bike!”, a declarat deputatul Valeriu Steriu, când a depus proiectul în Parlament.

Proiectul a fost votat de Senat la sfârşitul lunii decembrie 2016, iar Camera Deputaţilor este for decizional.