Guvernul României a trimis în Ucraina muniţie şi alimente de 3 milioane euro

Guvernul a adoptat, duminică, ordonanţa de urgenţă pe baza căreia se acordă sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, a anunţat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

„Având în vedere concluziile task-force-ului organizat la nivelul Guvernului (…), având în vedere necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie, conform legii privind azilul în România, având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la asigurarea finanţării acţiunilor de gestionare a crizelor şi reacţie rapidă, am stabilit, prin ordonanţa de urgenţă, faptul că cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie, potrivit legii privind azil în România, beneficiază în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locuri de cazare stabilite de comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă de asigurarea următoarelor utilităţi de primă necesitate pe perioada staţionării temporare: hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a fi inclus în programele naţionale de sănătate publică”, a afirmat Bode după şedinţa de Guvern.

Guvernul a stabilit că solicitantul de azil în România va beneficia, la cerere, de hrană în limita sumei de 20 de lei pe zi, de 135 lei pentru îmbrăcăminte pentru sezonul de vară, respectiv 200 lei pentru sezonul de iarnă, precum şi de o sumă de 12 lei pe zi pentru produse de igienă personală, a anunţat ministrul Lucian Bode.

El a precizat că Executivul a aprobat în acest sens o hotărâre care modifică prevederile normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.

„Aici (…) am modificat un singur articol. Astfel, solicitantul de azil beneficiază la cerere de hrană în limita sumei de 20 lei per persoană pe zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 135 lei per persoană pe sezonul de vară şi 200 lei per persoană pe sezonul de iarnă şi de alte cheltuieli în limita sumei de 12 lei pe persoană pe zi, cheltuieli cu produse de igienă personală, spre exemplu”, a precizat ministrul.

Potrivit lui Bode, procedura şi cuantumul sumelor aferente asigurării condiţiilor materiale de primire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii sau de Institutul Naţional de Statistică. „Practic, am actualizat aceste valori, în baza acestor note de fundamentare şi astăzi Guvernul le-a aprobat”, a mai spus Bode.

Primul transport guvernamental a plecat spre Ucraina

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că duminică seară a plecat un prim transport spre Ucraina cu ajutoare donate pe platforma deschisă de Guvern.

„La nivelul Guvernului funcţionează o platformă pe care s-au înscris aceşti donatori, aceşti oameni de bine şi, în momentul de faţă, am reuşit să gestionăm şi să coordonăm toate aceste materiale şi echipamente şi, începând din această seară, vom avea un prim transport care va pleca spre Ucraina. În continuare, îi rog pe cei care vor să facă acest gest de solidaritate să acceseze această platformă şi în felul acesta vom putea să direcţionăm toate aceste ajutoare acolo unde este nevoie şi în mod coordonat şi bine gestionat”, a afirmat prim-ministrul la începutul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că situaţia din Ucraina se deteriorează din cauza intensificării agresiunii militare ruse, iar pe acest fond Guvernul a decis un nou pachet de măsuri cu privire la gestionarea situaţiei refugiaţilor de la graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova şi la sprijinirea Cabinetului de la Kiev şi a poporul ucrainean.

„În această dimineaţă, în cadrul Task-force-ului care se ocupă de gestionarea situaţiei create de invazia militară rusă în Ucraina, am decis ca o serie de materiale şi echipamente să fie trimise în Ucraina. Acestea constau în căşti de protecţie, veste antiglonţ, muniţie, alimente, apă şi medicamente în valoare totală de peste 3 milioane de euro. Astăzi am decis ca împreună cu membrii Guvernului să mergem să donăm sânge pentru a putea astfel să declanşăm o campanie prin care să putem să venim şi să ajutăm răniţii din războiul din Ucraina”, a precizat Ciucă.