Guvernul nu susţine “Legea recunoştinţei între generaţii”

Premierul Viorica Dăncilă a precizat, vineri seară, la Tulcea, că proiectul privind „Legea recunoştinţei între generaţii” nu este susţinut nici de Guvern, nici de PSD. Dăncilă a menţionat că, dacă vine la Guvern, acesta va avea aviz negativ.

„În Parlamentul României sunt iniţiate foarte multe proiecte, fiecare are libertatea să iniţieze un proiect în care crede (…), dar acel proiect nu este susţinut nici de Guvernul României, nici de Partidul Social Democrat. Am vrut să lămuresc acest lucru pentru că am văzut că s-a vehiculat foarte mult şi cred că era necesară această precizare”, a declarat Dăncilă.

Un grup de zeci de parlamentari PSD a depus la Senat o iniţiativă legislativă prin care copiii majori sunt obligaţi să le plătească pensie de întreţinere părinţilor care necesită sprijin material. În cazul în care acest lucru nu este posibil, obligaţia va reveni nepoţilor sau strănepoţilor majori. Sancţiunea prevăzută în proiect pentru neîndeplinirea acestei obligaţii merge până la 3 ani de închisoare.

Actul normativ stabileşte o serie de drepturi ale părinţilor, care se aplică şi bunicilor şi străbunicilor, iar în ceea ce priveşte obligaţiile se precizează că acestea sunt reglementate de Codul Civil. Astfel, părinţii au dreptul să-şi educe copiii “cum consideră de cuviinţă”, “au dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor”, “au dreptul la o existenţă demnă” şi la “respect şi recunoştinţă“.