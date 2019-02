Guvernul nu cedează în faţa protestelor contra OUG pe justiţie

Viorica Dăncilă este deschisă la propuneri, dar nu renunţă la Ordonanţa 7

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că a dorit să discute cu magistraţii pentru a vedea care sunt nemulţumirile acestora în legătură cu ordonanţa de urgenţă care modifică legile justiţiei, precizând însă că nu va renunţa la actul normativ.

„În primul rând, am vrut această întâlnire pentru a asculta care sunt nemulţumirile. Astăzi (luni n.r.) sper ca cei care au nemulţumiri, care au ieşit în spaţiul public şi au exprimat aceste nemulţumiri, să vină la întâlnire la Palatul Victoria, să vedem cum justifică. Vreau să subliniez că nu vom renunţa la această OUG. Am spus mereu că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm la lucrurile bune, din dorinţa unora de a face acest lucru. Eu cred că dialogul trebuie purtat înainte de ministrul de resort. Prim-ministrul poartă acest dialog atunci când apar nemulţumiri în spaţiul public”, a declarat Viorica Dăncilă la finalul Biroului Politic Naţional al PSD, luni la Parlament.

Dăncilă cere măsuri împotriva manifestărilor ilegale

Dăncilă a solicitat organelor abilitate să ia măsuri în legătură cu manifestările ilegale de stradă.

„De aceea am văzut în spaţiul public unele manifestări care nu se încadrează în lege. Solicit organelor abilitate să ia măsuri, acolo unde nu au fost respectate condiţiile legii. Dacă facem jsutiţie selectivă şi unii au dreptul să încalce legea şi alţii nu, cred că nu facem un lucru bun, ci dimpotrivă. Nu vreau să vorbesc şi să fac aprecieri despre acest lucru, decât după această întâlnire. Aţi văzut vreun premier care a discutat pentru fiecare OUG cu asociaţiile magistraţilor? Aţi văzut când a schimbat doamna Prună anumite capitole prin OUG că a avut o discuţie premierul? Eu nu am văzut acest lucru. Dar am zis că este bine să am o întrevedere cu asociaţiile de magistraţi. Când ies public şi apoi refuză dialogul, mi se pare un lucru la nivel declarativ şi nu susţin o schimbare, aşa cum îşi doresc. Eu trebuie să văd adevărul şi tot ce aduce pozitiv orice schimbare facem. Nu cred că schimbarea se face în stradă. Dacă vom merge pe agresivitate, pe acte nejustificate şi am văzut la MJ modul în care s-au manifestat anumiţi cetăţeni români, nu cred că acest lucru aduce plus valoare”, a mai spus premierul.

CSM vrea abrogarea ordonanţei

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, luni, să transmită Guvernului solicitarea privind abrogarea OUG 7/2019. Secţia pentru procurori a CSM îi adresează o scrisoare deschisă premierului Viorica Dăncilă în care precizează că dialogul referitor la adoptarea unor acte normative trebuie iniţiat anterior emiterii acestora şi că, prin promovarea OUG 7/2019, care modifică, în regim de urgenţă, a patra oară legile justiţiei, Guvernul pare să permanentizeze aceeaşi practică referitoare la lipsa de dialog instituţional şi de consultare a sistemului judiciar.

Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia ”Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” şi Asociaţia ”Iniţiativa pentru Justiţie” au precizat că independenţa justiţiei nu se negociază şi că orice dialog referitor la adoptarea OUG nr.7/2019 trebuia iniţiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, singura soluţie aflată în acest moment la îndemâna legiuitorului fiind abrogarea imediată şi în integralitate a actului normativ în cauză.

După discuţii OUG 7 a fost modificată

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, luni, după discuţiile de la Guvern cu reprezentanţii unor asociaţii de magistraţi, că va fi abrogat articolul din OUG 7/2019 prin care judecătorii puteau fi numiţi şefi de mari parchete şi revine şi avizul la Secţia de procurori a CSM. Toader a precizat că noua ordonanţă va fi trimisă vineri la CSM, iar săptămâna viitoare va fi adoptată. În rest, ministrul Justiţiei a spus că au fost clarificate celelalte prevederi ale OUG 7.

La discuţia de la Palatul Victoria au participat Viorica Dăncilă, Tudorel Toader, preşedinta CSM, reprezentanţii UNJR, ai Asociaţiei Magistraţilor din România, ai Asociaţiei Procurorilor din România, ai Inspecţiei Judiciare şi ai Secţiei speciale pentru anchetarea magistraţilor.

Ministrul a precizat că va fi instituit un mecanism de dialog astfel încât CSM şi Guvernul vor încheia un memorandum astfel încât proiectele de acte normative propuse de către Guvern să fie transmise la CSM cu cel putin 5 zile înainte de a fi adoptate.