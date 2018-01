Guvernul a dat aviz negativ pe proiectul privind Statutul Casei Regale

Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, să dea un aviz negativ iniţiativei legislative iniţiată de liderii PSD şi ALDE, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, privind Statutul Casei Regale.

”Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative”, se menţionează în avizul Guvernului.

Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, că RA-APPS din partea Casei Regale a primit o oferă de chirie pentru Palatul Elisabeta, dar condiţia impusă a fost o perioadă de graţie de un an, ceea ce, din punctul său de vedere, ”nu merge”.

”Am primit o solicitare de chirie de la cancelaria…, o chestie un pic ciudată, că sunt dispuşi să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de graţie de un an. Pe româneşte, un an să nu plătească. Dacă în timpul ăsta se va da o lege că au dreptul să folosească gratuit, evident că dispare contractul acela de închiriere şi intră pe lege. dacă nu se va da, ei oricând pot să denunţe contractul. Adică mai stăm noi un an băgaţi pe aici şi mai vedem noi ce facem… Nu merge”, a declarat Tudose, citat de Mediafax.

El a ţinut să precizeze că la punctul de vedere al Executivului pentru propunerea legislativă privind statutul juridic al Casei Regale, care a fost negativ, Ministerul Justiţiei a dat punct de vedere negativ pe criterii de neconstituţionalitate.

”Adică, eu mai spun o dată, pot să spun Regele Mihai fiindcă a fost rege al României. A fost rege şi avea un regat. Era România regat. Astăzi, România e republică. El a fost un rege, Regele Mihai, dar regina… nu ştiu cine… Mă scuzaţi, dar e republică pe aici!… Putem să ne proclamăm orice, facem o fundaţie şi ne proclamăm orice. Nu mai există ceremonialul de încoronare… Păi încoronare la ce? Că nu ai jucăria”, a mai spus Mihai Tudose.

El a mai spus că familiei regale i-au fost retrocedate toate bunurile revendicate.

”Au venit cu lista, asta a fost negocierea atunci… Le-aţi revendicat pe astea atunci, pe astea le-aţi primit. Şi le-au primit. Au luat Peleşul, Săvârşinul, cu nişte pădurice, cu nişte pădure, cu nişte domenii… Păi, mai revedincăm în continuare?…”, a mai arătat premierul.

Totodată, el a preciat că proiectul de lege privind statutul juridic al Casei Regale nu se mai bucură de susţinerea de la început în Parlament.