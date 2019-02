Guvernul a aprobat proiectul de buget pentru 2019

Guvernul, a aprobat bugetul pentru 2019. Vineri, în debutul şedinţei de Guvern, premierul Viorica Dăncilă că la Ministerul Fondurilor în premieră au fost alocate 2,3 miliarde lei, în timp ce deficitul bugetar se va păstra la 2,5% din PIB.

„Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părţile relevante şi am avut trei piloni principali în vedere, sănătatea, educaţi şi investiţiile publice. De asemenea, am alocat 2% din PIB pentru Apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor luate de România faţă de partenerii NATO. De asemenea Ministerul Fondurilor în premieră am alocat 2,3 miliarde lei, din care credite bugetare alocate fondurilor europene. Valoarea PIB va depăşi 1.000 miliarde lei. Deficitul bugetar va fi păstrat. la 2,5% din PIB”, a declarat Viorica Dăncilă, scrie Mediafax.

Şefa Executivului a precizat că se alăcă mai mulţi bani pentru investiţii.

„În proiectul de buget alocăm 49,85 miliarde de lei pentru investiţii, în creştere cu 45% faţă de 2018”, a spus Dăncilă.

Mai mulţi primari s-au declarat nemulţumiţi de alocarea bugetară. |n schimb, premierul promite alocări record pentru administraţiile locale.

„Bugetele locale beneficiază de o alocare record. Totalul sumelor care se distribuie din buget sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mari faţă de cele din 2018. Impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge în proporţie de 100% la bugetele locale, respectiv 22 miliarde, comparativ cu 15 miliarde repartizat în 2018”, a afirmat premierul.