Guvernele de dreapta-stânga şi de stânga-dreapta

Peste opt luni, la 25 mai 2023, România va avea un nou prim ministru.

Nicolae Ciucă asigură PSD că rotativa la şefia guvernului se va face, conform înţelegerii.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, în stilul lui caracteristic, de politician onest, sau care face pe onestul, spune că este o onoare să fii prim ministru şi dacă vor dori colegii lui, el va fi nominalizat pentru această funcţie.

Se vor roti şi ministerele. PSD-ul va primi ministerul Justiţiei şi va ceda Finanţele şi Transporturile.

Dacă totul va funcţiona conform planului, PSD va conduce guvernul în perioda campaniilor electorale şi a celor patru rânduri de alegeri din anul 2024. Primele sunt alegerile europene, în luna mai, urmează în iunie alegerile locale, parlamentarele şi prezidenţialele în toamnă.

Viitorul prim ministru nu va avea o sarcină uşoară. Pe lângă pregătirea alegerilor, Marcel Ciolacu îşi propune, de fapt promite, că va face orice pentru îmbunătăţirea situaţiei cetăţenilor.

PSD este recunoscut pentru dărnicia cu care face cadouri electorale. PNL nu are această abilitate, şi asta se vede şi în sondaje. Limita peste care trece cu greu este un sfert din alegătorii care se prezintă la vot. Crin Antonescu a promis să-şi dea demisia dacă PNL nu obţine 25 %. S-a ţinut de cuvânt. Odată cu el, în 2014, a demisionat întregul Birou Naţional. Nu înainte de a vota o rezoluţie că PNL nu va colabora cu PSD.

Timpul a trecut, PNL şi-a ţinut o vreme promisiunea, dar sub presiunea evenimentelor, s-a văzut obligat să colaboreze cu PSD. Astfel, într-o situaţie internaţională dificilă, complexă, România are un guvern de dreapta-stânga, urmând ca de anul viitor să aibă un guvern de stânga-dreapta.

Problemele, după cum se prezintă situaţia planetară, vor fi şi în 2023 cam la fel cu cele din anul în curs. Liderii lumii nu reuşesc să ajungă la un acord. Casa Albă şi Kremlinul, cele două simboluri ale puterii din perioada războiului rece, nu dau niciun semn că ar fi demarat negocieri pentru revenirea la normalitate relativ acceptabilă pentru ambele părţi.

Războiul politic a adus cu sine nu doar o criză economică, financiară, ci şi o criză de sistem. Democraţia nu are soluţii în faţa guvernelor autocrate. Se întâmplă că printre liderii marilor puteri să nu se afle personalităţi cât de cât compatibile.

Peste câteva luni Joe Biden ar fi avut ocazia să-l întâlnească pe Vladimir Putin, la reuniunea G-20 din Indonezia. Refuză SUA.

Chiar în Statele Unite apar voci care afirmă că Joe Biden doreşte să prelungească războiul. În urmă cu câteva zile a alocat aproape un miliard de dolari pentru susţinerea militară a Ucrainei. După declanşarea războiului dolarul s-a întărit, ajungând aproape la paritate cu euro. De unde putem trage concluzia că economia Uniunii Europene este mai afectată de război decât economia americană.

Acest subiect foarte probabil va deveni una din temele majore ale campaniei electorale de anul viitor, pentru Parlamentul European. Ce benificii pot avea ţările europene în urma acestui război, chiar dacă se presupune că Ucraina iese învingătoare?

Ce consecinţe vor rezulta pentru ţările UE dacă Rusia câştigă războiul? Această variantă nici măcar nu se discută. Este scoasă din calcul. Prin urmare, acest război trebuie să se termine dând fiecarei ţări, şi Rusiei şi Ucrainei, impresia că l-a câştigat.

Cam acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi în urma alegerilor parlamentare din 2024. PNL şi PSD, dacă lucrurile vor merge bine, trebuie să lase impresia că au câştigat fiecare alegerile.

În urmă cu aproximativ o săptămână un sondaj pe surse arăta că PSD a scăzut în sondaje, iar PNL a urcat. Cele două partide, dacă se vor ţine de cuvânt şi vor roti funcţiile de şef al guvernului, este posibil ca ani de zile de aici înainte România să aibă când un guvern de dreapta-stânga, când unul de stânga-dreapta.

Care va fi diferenţa dintre o formulă şi alta? Vom vedea.