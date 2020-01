Guillaume Musso, unul dintre cei mai citiți autori ai Franței

Romanicerul Guillaume Musso confirmă statutul de autor preferat al francezilor. Are 16 romane scrise și a vândut aproape 40 de milioane de volume din 2004 încoace.

Musso a mărturisit adesea în interviurile sale că din dragostea pentru lectură s-a născut dorința de a scrie. S-a întâmplat când Musso era în clasa a X-a, iar profesorul de franceză a organizat un concurs de povestiri.

“Am scris o povestioară romantică, plină până la refuz de elemente supranaturale. Și am câștigat! Am fost atât de surprins că poveștile mele interesează și alți oameni încât am fost încurajat să scriu în continuare”, spune scriitorul francez. Cum se explică succesul romanelor lui Musso? Cel mai bine vândut scriitor francez contemporan lămurește situația: “Suspansul este crucial pentru mine și muncesc din greu să inovez constant. Vreau ca poveștile mele să fie orginiale, ca fiecare pagină să strige să fie întoarsă. Vreau ca la finalul fiecărui capitol cititorul să-și dorească să-l citească pe următorul. Și, de asemenea, îmi doresc ca cititorii să simtă pe pielea lor expe- riențele personajelor”. Iubirea este, la rândul ei, prezentă în toate romanele scriitorului francez. Acesta este de părere că dragostea sau chiar lipsa ei determină cele mai multe acțiuni ale oamenilor.