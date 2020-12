Grupă de luptă pentru România în preliminariile C.M. 2022

Naţionala României de fotbal a fost repartizată într-o grupă de luptă în preliminariile pentru Cupa Mondială din anul 2022 care se va desfăşura în Qatar. Sorţii ni i-a trimis pe tricolori în Grupa J alături de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia şi Liechtenstein.

Iată grupele extrase luni la sediul FIFA de la Zurich, Elveţia:

Grupa A: Portugalia, Serbia, Irlanda, Luxemburg, Azerbaidjan

Grupa B: Spania, Suedia, Grecia, Georgia, Kosovo

Grupa C: Italia, Elveţia, Irlanda de Nord, Bulgaria, Lituania

Grupa D: Franţa, Ucraina, Finlanda, Bosnia-Herţegovina, Kazahstan

Grupa E: Belgia, Ţara Galilor, Cehia, Belarus, Estonia

Grupa F: Danemarca, Austria, Scoţia, Israel, Insulele Feroe, Moldova

Grupa G: Olanda, Turcia, Norvegia, Muntenegru, Letonia, Gibraltar

Grupa H: Croaţia, Slovacia, Rusia, Slovenia, Cipru, Malta

Grupa I: Anglia, Polonia, Ungaria, Albania, Andorra, San Marino

Grupa J: Germania, ROMÂNIA, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia, Liechtenstein

Primele clasate se califică direct la Cupa Mondială, echipele de pe locul al doilea vor întră într-un sistem de baraj în trepte. Ocupantele locurilor secunde vor întră (10), alături de cele mai bune 2 câştigătoare de grupe în Liga Naţiunilor care nu se află pe primele două poziţii în preliminarii, într-o serie de două baraje pentru a stabili ultimele 3 ţări europene calificate (din 12 echipe vor rămâne 6, apoi 3).

Calendarul calificărilor la Cupa Mondială din 2022:

• 24-31 martie 2021 – 3 partide

• 1-8 septembrie 2021 – 3 partide

• 8-12 octombrie 2021 – 2 partide

• 11-16 noiembrie 2021 – 2 partide

• 24-25 martie 2022 – baraje într-o singură manşă

• 28-29 martie 2022 – baraje într-o singură manşă

Calendarul grupelor va fi stabilit marţi, 8 decembrie.

Altfel, va fi a şasea tentativă a României de a ajunge iar la Mondiale, unde am fost ultima dată în 1998, ediţie găzduită de Franţa. De atunci am ratat toate celelalte turnee, din 2002 (Coreea de Sud şi Japonia), 2006 (Germania), 2010 (Africa de Sud), 2014 (Brazilia) şi 2018 (Rusia). De două ori, în 2001 şi în 2013, am pierdut barajele de calificare cu Slovenia, respectiv Grecia.