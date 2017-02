Grindeanu vrea un tehnocrat la Justitie

Premierul Sorin Grindeanu are de gând să numească un ministru tehnocrat la Justitie, portofoliu detinut acum interimar de Ana Birchall, după demisia lui Florin Iordache, pe fondul scandalului ordonentei 13.

Aflat intr-o vizita la Bruxelles, seful Executivului de la Bucuresti a fost intrebat de presa cine va fi noul ministru al Justitiei.

„Iau extrem de in serios sa propun o persoana neimplicata politic. Am avut discutii cu unele persoane cu un background profesional dincolo de orice contestare. Intalnirile cu persoanele pe care le consider eligibile continua in zilele urmatoare, inclusiv in weekend. Cel tarziu la mijlocul saptamanii viitoare, o sa fac o propunere si ar putea fi o persoana apolitica”, a precizat acesta.

Anterior, Grindeanu spusese marti ca a discutat cu liderii PSD si ALDE chestiunea desemnarii noilor ministri de la portofoliile Justitiei si Mediului de Afaceri, astfel incat propunerile care vor fi inaintate presedintelui Klaus Iohannis sa fie „de nerefuzat”. Grindeanu a spus si atunci ca este posibil sa aleaga un tehnocrat la Justitie.

Printre persoanele apolitice care au fost vehiculate pe surse ca nou ministru la Justitie se numara fostul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupascu, si presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan.